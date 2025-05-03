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Длинные и сильные волосы начинаются не с маски, а с этих трёх шагов

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Многие из нас тратят массу времени и денег на маски, масла и салонные процедуры, мечтая о блестящих и густых волосах. Но главный секрет их здоровья — не в длине, а в корнях. А именно — в состоянии кожи головы. Без правильного ухода за ней даже самые дорогие средства не дадут желаемого результата.

Волосы
Фото: Freepik is licensed under Free license
Волосы

Очищение: основа здорового роста

Кожа головы, как и лицо, нуждается в регулярном очищении от излишков кожного сала, пыли, остатков укладочных средств. Если этого не делать, поры забиваются, нарушается кровообращение, и волосы начинают слабеть.

Что помогает:

  • Шампуни с мягкими ПАВ (без сульфатов)
  • Глубокое очищение раз в неделю (пилинги, скрабы)
  • Регулярное мытьё (в зависимости от типа кожи — от 2 до 4 раз в неделю)
  • Увлажнение и питание: не только для длины

Кожа головы тоже может пересыхать, особенно при частом мытье, окрашивании или использовании фена. Сухость вызывает зуд, шелушение и даже выпадение волос.

Используйте:

  • Сыворотки с ниацинамидом, алоэ вера, D-пантенолом
  • Масла для кожи головы (например, аргановое, масло чайного дерева — с антисептическим эффектом)
  • Увлажняющие маски 1 раз в неделю.

Массаж: простая привычка — заметный результат

Массаж улучшает микроциркуляцию и усиливает приток крови к волосяным фолликулам. Делайте его хотя бы 3–5 минут в день — руками или массажной щеткой. Это улучшает питание корней и способствует росту новых, крепких волос.

Не забывайте о корнях

Уход за кожей головы — это не «ещё одна бьюти-процедура», а основа здоровья и внешнего вида ваших волос. Начните с простого: мягкое очищение, увлажнение и лёгкий массаж. И уже через несколько недель вы заметите, как волосы стали живее, гуще и блестяще здоровыми.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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