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Вы всё ещё наносите макияж пальцами? Узнайте, какие кисти и спонжи нужны вам на самом деле

2:16
Моя семья » Красота и стиль

Если вы хотите добиться безупречного макияжа, недостаточно иметь хорошую косметику — важную роль играют кисти и спонжи. Эти инструменты не только помогают равномерно нанести продукты, но и влияют на стойкость, текстуру и естественность результата. Разберёмся, какие формы нужны для разных задач и как продлить им жизнь.

Набор кистей для макияжа
Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Набор кистей для макияжа

Формы кистей

  • Плоская кисть для тонального крема — отлично распределяет жидкие текстуры без полос.
  • Пушистая кисть для пудры — позволяет легко наносить сухие продукты, создавая лёгкое покрытие.
  • Скошенная кисть для румян или скульптурирования — подчёркивает скулы и контуры лица.
  • Мелкие кисти для глаз — варьируются по плотности и форме: для растушёвки, подводки, нанесения теней.

Выбор зависит от текстуры продукта и желаемого эффекта: плотное покрытие, лёгкая вуаль или точечная проработка.

Спонжи: секрет идеального покрытия

Спонжи идеально подходят для нанесения тональных основ, консилеров и даже кремовых румян. Особенно популярны каплевидные формы — они позволяют проработать как большие участки, так и труднодоступные зоны (вокруг носа, под глазами). Используйте их влажными: это уменьшает впитывание продукта и делает покрытие более естественным.

Уход за кистями и спонжами: делаем как визажисты

Накопление остатков косметики и бактерий может привести к раздражениям и несовершенному макияжу. Поэтому:

  1. Мойте кисти раз в неделю тёплой водой с мягким шампунем или специальным средством.
  2. Спонжи — каждые 2–3 дня.
  3. Сушите инструменты горизонтально, чтобы вода не попадала в основание кистей.
  4. Хороший уход продлевает жизнь аксессуарам и заботится о вашей коже.

Правильный инструмент — ваша уверенность

Кисти и спонжи — это не просто дополнение к косметичке. Это профессиональные инструменты, которые делают макияж не только красивым, но и гигиеничным. Подберите формы под свои потребности и не забывайте ухаживать за ними — и вы заметите, как качественно изменится результат.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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