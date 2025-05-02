Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как подготовить почву для роскошного тимьяна
Патио, которому позавидуют соседи: идеи от лучших дизайнеров
Медленный морг и блаженный взгляд — кошка подаёт сигнал, который вы могли не замечать
США ищет пути к переговорам с Китаем, но не показывает этого открыто — неужели, что то пошло не по плану
Куриные сердечки и огуречный рассол — основа самого вкусного супа
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Скрытые гастрономические сокровища-2025: кулинарные маршруты, о которых вы не догадывались
5 удивительных преимуществ танцев: от здоровья сердца до уверенности в себе
Искусственный интеллект в действии: как 90% сотрудников Dukaan заменили чат-ботами

Вы регулярно осветляете волосы? Тогда обязательно узнайте, как не остаться без них совсем

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Частое осветление, несмотря на впечатляющий результат, может серьёзно повредить структуру волос. Ломкость, сухость, тусклость — нередкие последствия блондирования. Но, к счастью, вернуть волосам здоровье и активизировать их рост возможно. Главное — знать, с чего начать и как правильно ухаживать за ослабленными прядями.

Блондинка
Фото: freepik.com by Holiak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Увлажнение — первый и обязательный этап

После осветления волосам остро не хватает влаги. Поэтому крайне важно регулярно использовать увлажняющие средства. Обратите внимание на маски и бальзамы с гиалуроновой кислотой, алоэ вера, глицерином и пантенолом. Также рекомендуются несмываемые средства, которые защитят и восстановят волосы в течение дня.

Белковая поддержка — для восстановления структуры

Обесцвеченные волосы теряют белок — основной строительный элемент. Раз в неделю применяйте протеиновые маски с кератином, шелком или коллагеном. Но не злоупотребляйте: переизбыток белка делает волосы жёсткими и ломкими.

Минимум тепла и механических повреждений

На этапе восстановления особенно важно отказаться от утюжков, плоек и частого фена. Также избегайте тугих резинок и расчёсывания мокрых волос — это усиливает ломкость. Используйте мягкие полотенца и расчёски с редкими зубьями.

Внутреннее питание и витамины

Здоровье волос напрямую зависит от питания. Обогатите рацион продуктами, содержащими биотин, цинк, железо и омега-3 жирные кислоты. При необходимости можно подключить витаминные комплексы — особенно те, что направлены на рост и укрепление волос.

Отрастить здоровые волосы после частых осветлений — вполне реальная задача. Проявите терпение и заботу, и уже через несколько месяцев вы заметите положительные изменения в состоянии своих локонов.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Эти цветы опасны, как яд: их сажают даже не подозревая, чем это грозит
Садоводство, цветоводство
Эти цветы опасны, как яд: их сажают даже не подозревая, чем это грозит Аудио 
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Экономика и бизнес
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Не дача, а минное поле: забор не тот, куст не там, тишина не вовремя — штрафы сыплются за всё
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Казался вездеходом, а оказался пузотёркой на каблуках: зачем берут кроссоверы
Избавьтесь от моли до того, как она съест полгардероба
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Последние материалы
Как подготовить почву для роскошного тимьяна
Патио, которому позавидуют соседи: идеи от лучших дизайнеров
Медленный морг и блаженный взгляд — кошка подаёт сигнал, который вы могли не замечать
США ищет пути к переговорам с Китаем, но не показывает этого открыто — неужели, что то пошло не по плану
Куриные сердечки и огуречный рассол — основа самого вкусного супа
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Скрытые гастрономические сокровища-2025: кулинарные маршруты, о которых вы не догадывались
5 удивительных преимуществ танцев: от здоровья сердца до уверенности в себе
Искусственный интеллект в действии: как 90% сотрудников Dukaan заменили чат-ботами
Водонаева иронично высказалась о беременности девушки Тимати
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.