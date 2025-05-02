Вы регулярно осветляете волосы? Тогда обязательно узнайте, как не остаться без них совсем

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Частое осветление, несмотря на впечатляющий результат, может серьёзно повредить структуру волос. Ломкость, сухость, тусклость — нередкие последствия блондирования. Но, к счастью, вернуть волосам здоровье и активизировать их рост возможно. Главное — знать, с чего начать и как правильно ухаживать за ослабленными прядями.

Фото: freepik.com by Holiak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блондинка

Увлажнение — первый и обязательный этап

После осветления волосам остро не хватает влаги. Поэтому крайне важно регулярно использовать увлажняющие средства. Обратите внимание на маски и бальзамы с гиалуроновой кислотой, алоэ вера, глицерином и пантенолом. Также рекомендуются несмываемые средства, которые защитят и восстановят волосы в течение дня.

Белковая поддержка — для восстановления структуры

Обесцвеченные волосы теряют белок — основной строительный элемент. Раз в неделю применяйте протеиновые маски с кератином, шелком или коллагеном. Но не злоупотребляйте: переизбыток белка делает волосы жёсткими и ломкими.

Минимум тепла и механических повреждений

На этапе восстановления особенно важно отказаться от утюжков, плоек и частого фена. Также избегайте тугих резинок и расчёсывания мокрых волос — это усиливает ломкость. Используйте мягкие полотенца и расчёски с редкими зубьями.

Внутреннее питание и витамины

Здоровье волос напрямую зависит от питания. Обогатите рацион продуктами, содержащими биотин, цинк, железо и омега-3 жирные кислоты. При необходимости можно подключить витаминные комплексы — особенно те, что направлены на рост и укрепление волос.

Отрастить здоровые волосы после частых осветлений — вполне реальная задача. Проявите терпение и заботу, и уже через несколько месяцев вы заметите положительные изменения в состоянии своих локонов.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



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