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Эти маски для лица работают лучше покупных! Убедитесь сами — рецепты для каждого типа кожи

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Домашние маски для лица — это не просто бюджетная альтернатива салонным процедурам, но и способ точно адаптировать уход под нужды своей кожи. Главное — понимать, какие ингредиенты работают на пользу именно вашему типу кожи, а какие могут навредить.

Девушка с маской на лице
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian
Девушка с маской на лице

Определите свой тип кожи

Перед тем как смешивать маску на кухне, важно определить, к какому типу относится ваша кожа:

  • Сухая — ощущение стянутости, шелушения
  • Жирная — блеск, расширенные поры, склонность к воспалениям
  • Комбинированная — жирная Т-зона и сухие щёки
  • Чувствительная — быстро реагирует на новые продукты, покраснения
  • Нормальная — равномерный тон, без сильных проблем

Рецепты масок по типу кожи

Для сухой кожи — масляное питание и восстановление

Если кожа стягивается и шелушится, ей нужны жирные кислоты и увлажнение. Попробуйте смесь: мякоть авокадо + ложка жирной сметаны + капля масла жожоба. Эта формула глубоко питает и помогает удерживать влагу внутри клеток.

Для жирной кожи — глубокое очищение без пересушивания

Главная задача — сократить выработку себума и убрать лишний блеск. Вариант маски: зелёная или чёрная глина + несколько капель сока алоэ + щепотка куркумы. Состав работает как мягкий абсорбент и борется с воспалениями.

Для чувствительной кожи — успокоение и мягкость

Здесь важна деликатность, никакой агрессии. Лёгкая маска: натуральный йогурт без добавок + рисовая мука + немного отвара ромашки. Компоненты снимают раздражение, уменьшают покраснение и возвращают коже комфорт.

Для комбинированной кожи — баланс и тонизирование

Разные участки лица требуют разного подхода — и всё это можно объединить. Попробуйте универсальный состав: пюре из банана + огуречный сок + ложка мёда. Маска одновременно освежает жирные зоны и увлажняет сухие.

Полезные советы по применению масок

  • Перед нанесением маски очистите кожу мягким средством.
  • Делайте тест на аллергию — нанесите состав на запястье на 10 минут.
  • Используйте маски 1–2 раза в неделю, не чаще.
  • После маски обязательно нанесите увлажняющий крем.

Домашние маски могут творить чудеса, если подобрать их правильно. Учитывайте особенности своей кожи и не забывайте о регулярности.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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