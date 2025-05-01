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Съела яблоко — набрала килограмм: телесные метаморфозы, о которых не говорят

2:13
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Когда щитовидная железа замедляет свою работу, обмен веществ замедляется, и тело начинает накапливать жир, даже если вы едите как обычно. В сочетании с менопаузой, когда уровень эстрогена падает, а инсулин и лептин становятся менее чувствительными, процесс набора веса ускоряется.​

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

Лептин — гормон, сигнализирующий мозгу о насыщении. При гипотиреозе его уровень повышается, но организм перестаёт воспринимать этот сигнал, что приводит к постоянному чувству голода и накоплению жира.​

История Ханки Гораковой

Ханка Горакова, 52 года, вспоминает:​

"Я всегда могла съесть две булочки с кремом после ужина, и на утро живот не болел. Но после 50 начались приливы жара, ночная потливость и диагноз гипотиреоз. Я вдруг почувствовала, что, когда смотрю на булочку, во мне становится на килограмм больше".​

Несмотря на активность и попытки контролировать питание, Ханка набрала лишний вес. Диеты не помогали, и она чувствовала себя бессильной перед собственным телом.

Как гормоны управляют весом

Во время менопаузы женский организм сжигает жир медленнее. Это связано с повышением уровня инсулина, который способствует накоплению жира, и снижением чувствительности к лептину, что приводит к постоянному чувству голода. Кроме того, организм начинает по-другому расщеплять углеводы и жиры, что делает традиционные диеты менее эффективными.

Как бороться с гормональным весом

  • Питайтесь сбалансированно: увлажняйте организм, увеличьте потребление клетчатки, белка и здоровых жиров.
  • Регулярно занимайтесь физической активностью: аэробные упражнения и силовые тренировки помогают ускорить обмен веществ.
  • Управляйте стрессом: хронический стресс повышает уровень кортизола, что способствует накоплению жира.
  • Следите за качеством сна: недостаток сна нарушает гормональный баланс и увеличивает аппетит.
  • Консультируйтесь с врачом: при необходимости рассмотрите гормональную терапию или другие медицинские вмешательства.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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