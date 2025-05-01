Съела яблоко — набрала килограмм: телесные метаморфозы, о которых не говорят

Когда щитовидная железа замедляет свою работу, обмен веществ замедляется, и тело начинает накапливать жир, даже если вы едите как обычно. В сочетании с менопаузой, когда уровень эстрогена падает, а инсулин и лептин становятся менее чувствительными, процесс набора веса ускоряется.
Лептин — гормон, сигнализирующий мозгу о насыщении. При гипотиреозе его уровень повышается, но организм перестаёт воспринимать этот сигнал, что приводит к постоянному чувству голода и накоплению жира.
Ханка Горакова, 52 года, вспоминает:
"Я всегда могла съесть две булочки с кремом после ужина, и на утро живот не болел. Но после 50 начались приливы жара, ночная потливость и диагноз гипотиреоз. Я вдруг почувствовала, что, когда смотрю на булочку, во мне становится на килограмм больше".
Несмотря на активность и попытки контролировать питание, Ханка набрала лишний вес. Диеты не помогали, и она чувствовала себя бессильной перед собственным телом.
Во время менопаузы женский организм сжигает жир медленнее. Это связано с повышением уровня инсулина, который способствует накоплению жира, и снижением чувствительности к лептину, что приводит к постоянному чувству голода. Кроме того, организм начинает по-другому расщеплять углеводы и жиры, что делает традиционные диеты менее эффективными.
Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.
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