Антиперспирант на пенсии: три народных способа, которые действуют лучше, чем реклама

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Когда жара бьёт рекорды, а дезодорант подводит, паниковать не стоит. С неприятным запахом и потом подмышек можно справиться легко — с помощью простых средств, которые найдутся на любой кухне. Главное — знать, как ими правильно пользоваться.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Гипергидроз

Сода: бабушкин рецепт, который до сих пор работает

Пищевая сода — это не только для выпечки. Она отлично впитывает влагу и уничтожает бактерии, вызывающие запах. Смешайте соду с небольшим количеством воды до состояния пасты, нанесите на сухие подмышки и оставьте на 5-10 минут. После этого смойте или удалите влажной тканью. Чувствуете жжение? Смойте сразу — сода не всем подходит.

Лимон + кора дуба: тандем против запаха

"Кора дуба сужает поры и уменьшает потоотделение, а лимон убивает бактерии — это идеальная пара", — утверждают те, кто давно заменил дезодоранты на натуральные средства.

Заварите 1 ст. ложку коры дуба в стакане кипятка, дайте настояться 30 минут. Процедите, добавьте сок половины лимона. Протирайте этим настоем подмышки утром и вечером. Эффект накопительный, но заметный.

Яблочный уксус: невидимая защита

Уксус создаёт на коже кислую среду, в которой бактерии просто не выживают. Смешайте его с водой 1:1, нанесите на ватный диск и аккуратно обработайте кожу. Через 10-15 минут можно пройтись по этой зоне влажной салфеткой. Кожа останется свежей надолго.

Эти домашние способы не только эффективны, но и безопасны: они не содержат спирта, алюминия и других спорных компонентов, часто встречающихся в промышленных дезодорантах. Попробуйте разные рецепты — и найдите свой идеальный способ защиты.

Уточнения

Пот — водный раствор солей и органических веществ, выделяемый потовыми железами.



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