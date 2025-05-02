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Вес после тренировки вырос? Вот почему “заливает” тело и как с этим справиться

2:13
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После интенсивных тренировок многие сталкиваются с ощущением отёчности и тяжести в теле. Кажется, что мышцы увеличились в объёме, а весы внезапно показывают прибавку. Это состояние часто называют «заливом» тела. Почему это происходит и как вернуть ощущение лёгкости — разберёмся вместе.

Фитнес
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Фитнес

Причины "залитого" состояния после тренировок

1. Задержка жидкости

Во время тренировки в мышцах накапливаются молочная кислота и микротравмы, что вызывает воспаление. Организм реагирует отёком — направляет воду к поврежденным участкам, чтобы восстановить их.

2. Повышенное потребление углеводов и соли

После тренировки мы нередко едим больше, особенно углеводов. Гликоген, запасаемый в мышцах, «притягивает» воду — до 3 г на 1 г гликогена. А соль усиливает задержку жидкости в тканях.

3. Гормональный отклик

Физическая нагрузка — это стресс, и организм может повысить уровень кортизола, который влияет на обмен веществ и задержку жидкости.

Как бороться с «заливом» после тренировок

1. Достаточное потребление воды

Парадоксально, но чтобы избавиться от отёков, нужно пить больше воды. Это помогает нормализовать работу почек и лимфотока.

2. Снижение соли и сахара

Уменьшите количество переработанных продуктов и сахара в рационе на 1–2 дня после тренировки.

3. Массаж и лёгкая активность

Лимфодренажный массаж, растяжка, прогулки или йога стимулируют циркуляцию крови и лимфы, ускоряя вывод жидкости.

4. Сон и восстановление

Качественный сон снижает уровень кортизола и даёт организму возможность восстановиться.

«Залитое» состояние тела — нормальная и временная реакция на физическую нагрузку. Оно не свидетельствует о наборе жира или ошибках в тренировке. Главное — понимать природу этого явления и помочь телу восстановиться.

Уточнения

Отёк — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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