Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Он прилип к бамперу — вы остались спокойны: хитрые способы унять хвост на дороге
Тропа, ром и поэзия: этот колониальный город изменит ваше отношение к отдыху
Не сливайте первую воду! Главный секрет идеального бульона раскрыт
Его топчут ногами и не обращают внимание, а он способен сделать то, чего не дано другим
Кадровый голод в прошлом? Где компании России набирают сотрудников быстрее всего
Почему в Архангельске строят много, а жилья всё равно не хватает
Garmin добавляет долгожданную новую функцию в свои спортивные часы
Вес после тренировки вырос? Вот почему “заливает” тело и как с этим справиться
Всегда чистая, будто с салона: рассказываем секреты, чтобы не платить за мойку каждый день

Правила ухода за кожей до и после пилинга, о которых забывают 90% женщин

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Пилинг — одна из самых популярных процедур в косметологии, способная освежить кожу, выровнять тон и избавить от несовершенств. Однако без правильной подготовки и ухода после сеанса результат может оказаться далёким от желаемого. Чтобы кожа засияла здоровьем, важно подойти к процессу осознанно — как до, так и после процедуры.

Китаянка
Фото: flickr.com by Электроника LG, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Китаянка

Как правильно подготовить кожу к пилингу

  1. За 7–10 дней до процедуры исключите агрессивные средства, особенно содержащие ретинол, кислоты и скрабы. Они могут усилить раздражение.
  2. Не посещайте солярий и не загорайте — ультрафиолет повышает риск пигментации.
  3. Используйте мягкие очищающие средства и увлажняющие кремы, чтобы кожа была максимально защищена и напитана.
  4. За 2–3 дня до пилинга желательно полностью отказаться от декоративной косметики, особенно плотных тональных средств.

Что делать после пилинга: уход и ограничения

  • Не трогайте кожу руками — это может вызвать воспаления.
  • Используйте успокаивающие средства с пантенолом, алоэ или термальной водой. Они снимут жжение и уменьшат покраснение.
  • Обязательно наносите SPF не ниже 50 каждый день, даже если на улице пасмурно. После пилинга кожа особенно чувствительна к солнцу.
  • Откажитесь от посещения сауны, бассейна и спортзала хотя бы на 5–7 дней — из-за пота и микробов возможно раздражение.
  • Не используйте макияж минимум 48 часов, чтобы не нарушить процесс восстановления.

Как понять, что всё прошло успешно

Кожа может шелушиться, краснеть и быть чувствительной — это нормально. Однако если появляются сильные боли, отёки или высыпания, лучше обратиться к косметологу. Через 5–10 дней (в зависимости от типа пилинга) кожа становится гладкой, сияющей и заметно обновлённой.

Пилинг — это не только сама процедура, но и комплекс мер до и после неё. Грамотная подготовка и щадящий уход позволят коже восстановиться быстрее и сохранить эффект надолго.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Авто
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему? Аудио 
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Этот вид цикория не бодрит, а лечит: редкий, но самый полезный
Здоровье
Этот вид цикория не бодрит, а лечит: редкий, но самый полезный Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Одна случка — и жизнь наперекосяк: как мы вредим питомцам из лучших побуждений
Одна случка — и жизнь наперекосяк: как мы вредим питомцам из лучших побуждений
Последние материалы
Всегда чистая, будто с салона: рассказываем секреты, чтобы не платить за мойку каждый день
Бесплатно, красиво и по-настоящему: эти маршруты в Болгарии без оплаты, но с настоящими историями
Последний шаг по льду: жуткая правда о будущем нашей планеты
Почему России нужно выучить итальянский урок? Развитие виноделия и энотуризма
Прогулки после 50 лет — это нормально, а ещё лучше заняться этим видом спорта
Ипотека в России обвалилась: вот почему цифры пугают экспертов
Правила ухода за кожей до и после пилинга, о которых забывают 90% женщин
Сыр с личинками: почему гурманы рискуют жизнью, чтобы попробовать касу марцу
Как вырастить гинкго Билоба: полезные советы по посадке и уходу
Голубая шлемовидка: красивое, но опасное растение для вашего сада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.