Правила ухода за кожей до и после пилинга, о которых забывают 90% женщин

Пилинг — одна из самых популярных процедур в косметологии, способная освежить кожу, выровнять тон и избавить от несовершенств. Однако без правильной подготовки и ухода после сеанса результат может оказаться далёким от желаемого. Чтобы кожа засияла здоровьем, важно подойти к процессу осознанно — как до, так и после процедуры.
Кожа может шелушиться, краснеть и быть чувствительной — это нормально. Однако если появляются сильные боли, отёки или высыпания, лучше обратиться к косметологу. Через 5–10 дней (в зависимости от типа пилинга) кожа становится гладкой, сияющей и заметно обновлённой.
Пилинг — это не только сама процедура, но и комплекс мер до и после неё. Грамотная подготовка и щадящий уход позволят коже восстановиться быстрее и сохранить эффект надолго.
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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