Правила ухода за кожей до и после пилинга, о которых забывают 90% женщин

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Пилинг — одна из самых популярных процедур в косметологии, способная освежить кожу, выровнять тон и избавить от несовершенств. Однако без правильной подготовки и ухода после сеанса результат может оказаться далёким от желаемого. Чтобы кожа засияла здоровьем, важно подойти к процессу осознанно — как до, так и после процедуры.

Фото: flickr.com by Электроника LG, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Китаянка

Как правильно подготовить кожу к пилингу

За 7–10 дней до процедуры исключите агрессивные средства, особенно содержащие ретинол, кислоты и скрабы. Они могут усилить раздражение. Не посещайте солярий и не загорайте — ультрафиолет повышает риск пигментации. Используйте мягкие очищающие средства и увлажняющие кремы, чтобы кожа была максимально защищена и напитана. За 2–3 дня до пилинга желательно полностью отказаться от декоративной косметики, особенно плотных тональных средств.

Что делать после пилинга: уход и ограничения

Не трогайте кожу руками — это может вызвать воспаления.

— это может вызвать воспаления. Используйте успокаивающие средства с пантенолом, алоэ или термальной водой. Они снимут жжение и уменьшат покраснение.

с пантенолом, алоэ или термальной водой. Они снимут жжение и уменьшат покраснение. Обязательно наносите SPF не ниже 50 каждый день, даже если на улице пасмурно. После пилинга кожа особенно чувствительна к солнцу.

не ниже 50 каждый день, даже если на улице пасмурно. После пилинга кожа особенно чувствительна к солнцу. Откажитесь от посещения сауны, бассейна и спортзала хотя бы на 5–7 дней — из-за пота и микробов возможно раздражение.

хотя бы на 5–7 дней — из-за пота и микробов возможно раздражение. Не используйте макияж минимум 48 часов, чтобы не нарушить процесс восстановления.

Как понять, что всё прошло успешно

Кожа может шелушиться, краснеть и быть чувствительной — это нормально. Однако если появляются сильные боли, отёки или высыпания, лучше обратиться к косметологу. Через 5–10 дней (в зависимости от типа пилинга) кожа становится гладкой, сияющей и заметно обновлённой.

Пилинг — это не только сама процедура, но и комплекс мер до и после неё. Грамотная подготовка и щадящий уход позволят коже восстановиться быстрее и сохранить эффект надолго.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



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