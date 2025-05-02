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Новый взгляд на макияж глаз: три идеи, которые стоит попробовать каждой

Моя семья » Красота и стиль

Макияж глаз — это не просто часть бьюти-рутины, а способ выразить настроение, подчеркнуть индивидуальность и следовать моде. Сезон 2025 предлагает смелые и креативные решения, которые легко адаптировать под повседневный или вечерний образ. От резких линий до мягкой цветной дымки — в этом году в тренде свобода самовыражения.

Макияж в розовых тонах
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макияж в розовых тонах

Графичные стрелки: минимализм с характером

Чёткие, геометричные стрелки уверенно удерживают лидерство среди бьюти-трендов. Чёрные классические линии остались, но к ним добавились варианты в виде двойных стрелок, стрелок в стиле "negative space" и даже вариантов в ярких оттенках. Они отлично смотрятся как на нюдовом фоне, так и в тандеме с пигментированными тенями. Такой макияж делает взгляд выразительным и добавляет образу уверенности.

Цветные тени: игра палитрой

Цвет возвращается в макияж глаз — и делает это эффектно. Лавандовый, мятный, персиковый, коралловый и небесно-голубой оттенки создают лёгкий и свежий акцент. Особенно популярны мягкие растушевки в пастельных тонах, а также контрастные сочетания (например, оранжевый + фуксия). Для вечерних образов в моде металлизированные пигменты: золото, бронза, серебро и медь.

Смоки-айз в новой интерпретации

Классический смоки-айз больше не ограничен чёрно-серой гаммой. Теперь его делают с фиолетовыми, зелёными и синими оттенками. Особенно моден «смоки без границ» — растушевка, переходящая за контур века, создающая эффект легкой небрежности. Это делает образ более дерзким и современным.

Завершающие штрихи: ресницы и брови

Не забывайте о завершении макияжа глаз — густые, выразительные ресницы по-прежнему в моде. А вот брови становятся мягче: от чёткой графики тренд уходит к естественным, воздушным формам с лёгкой укладкой гелем.

Макияж глаз в 2025 году — это пространство для экспериментов и творчества. Главное правило — отсутствие правил: можно играть с цветом, формой, фактурой. Не бойтесь выделяться и пробовать новое, ведь тренды созданы для вдохновения и самовыражения.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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