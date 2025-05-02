Стимулирует ли расчёска рост волос? Правда, которую вы не знали!

Каждая женщина мечтает о длинных, густых и здоровых волосах. В поиске способов ускорить их рост часто всплывает один популярный совет: расчесывайте шевелюру как можно чаще. Но действительно ли простое движение щёткой способно заставить волосы расти быстрее? Разберёмся, где правда, а где — миф.
Расчёсывание выполняет несколько важных функций:
Однако ни одно из этих действий напрямую не влияет на скорость роста волос.
Сторонники идеи утверждают: частое расчёсывание стимулирует кровообращение кожи головы, а значит — подпитывает волосяные луковицы. В действительности же лёгкое улучшение кровотока возможно, но этого недостаточно для выраженного ускорения роста. Намного более эффективными считаются массажи кожи головы или применение тоников с активными ингредиентами, такими как кофеин, ниацинамид или экстракт мяты.
Парадоксально, но слишком частое и агрессивное расчесывание может нанести вред:
Поэтому лучше придерживаться правила "умеренности" и выбирать щётки с мягкими, щадящими зубьями.
Расчесывание важно для гигиены и внешнего вида волос, но ожидать от него реального стимулирования роста не стоит. Гораздо полезнее — правильный уход, сбалансированное питание и использование средств, направленных именно на активацию волосяных фолликулов.
Расчёска — индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос, массажа головы и нанесения воды на волосы.
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