Гладкая кожа за неделю: выбираем между пилингом и скрабом — и не ошибаемся

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Гладкая и ухоженная кожа тела — цель многих, особенно в тёплое время года. Регулярное отшелушивание помогает избавиться от ороговевших клеток, улучшает кровообращение и делает кожу визуально более ровной. Но какой способ выбрать — привычный скраб или всё-таки пилинг? Разбираемся, в чём разница и что подойдёт именно вам.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уход за телом

Скраб: механическое очищение с массажным эффектом

Скраб состоит из абразивных частиц (сахар, соль, молотые косточки, кофе и т.д.), которые механически снимают ороговевший слой кожи. Преимущества:

Мгновенный результат — кожа становится гладкой и мягкой сразу после применения.

— кожа становится гладкой и мягкой сразу после применения. Эффект массажа — улучшает микроциркуляцию и визуально тонизирует.

— улучшает микроциркуляцию и визуально тонизирует. Доступность — можно найти в любом магазине или приготовить дома.

Но скрабы не подходят для чувствительной или воспалённой кожи — могут повредить её.

Пилинг: деликатная работа кислот

Пилинги действуют иначе — с помощью кислот (молочной, гликолевой, салициловой и др.) они растворяют связи между ороговевшими клетками, мягко их удаляя. Преимущества:

Глубокое, но щадящее воздействие.

Выравнивание тона и текстуры кожи.

Устранение мелких высыпаний и вросших волосков.

Пилинги подойдут тем, у кого чувствительная кожа или есть склонность к раздражениям. Но важна аккуратность: нельзя сочетать с активным загаром, требуется увлажнение и защита от солнца.

Что выбрать именно вам?

Если вы предпочитаете быстрый эффект, вам не страшны механические частицы, и вы хотите ещё и лимфодренажный массаж — смело берите скраб. Если же кожа чувствительная, склонна к раздражениям, или вы боретесь с неровным рельефом — пилинг будет безопаснее и эффективнее.

В балансе — сила

Идеально — сочетать оба метода: использовать скраб 1 раз в неделю, а пилинг — 1 раз в 10–14 дней. Такой подход обеспечит коже гладкость, ровный цвет и здоровье без перегрузки и травмирования. Главное — не забывать об увлажнении и защите кожи после процедуры.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).



Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



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