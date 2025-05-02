Гладкая кожа за неделю: выбираем между пилингом и скрабом — и не ошибаемся

Гладкая и ухоженная кожа тела — цель многих, особенно в тёплое время года. Регулярное отшелушивание помогает избавиться от ороговевших клеток, улучшает кровообращение и делает кожу визуально более ровной. Но какой способ выбрать — привычный скраб или всё-таки пилинг? Разбираемся, в чём разница и что подойдёт именно вам.
Скраб состоит из абразивных частиц (сахар, соль, молотые косточки, кофе и т.д.), которые механически снимают ороговевший слой кожи. Преимущества:
Но скрабы не подходят для чувствительной или воспалённой кожи — могут повредить её.
Пилинги действуют иначе — с помощью кислот (молочной, гликолевой, салициловой и др.) они растворяют связи между ороговевшими клетками, мягко их удаляя. Преимущества:
Пилинги подойдут тем, у кого чувствительная кожа или есть склонность к раздражениям. Но важна аккуратность: нельзя сочетать с активным загаром, требуется увлажнение и защита от солнца.
Если вы предпочитаете быстрый эффект, вам не страшны механические частицы, и вы хотите ещё и лимфодренажный массаж — смело берите скраб. Если же кожа чувствительная, склонна к раздражениям, или вы боретесь с неровным рельефом — пилинг будет безопаснее и эффективнее.
Идеально — сочетать оба метода: использовать скраб 1 раз в неделю, а пилинг — 1 раз в 10–14 дней. Такой подход обеспечит коже гладкость, ровный цвет и здоровье без перегрузки и травмирования. Главное — не забывать об увлажнении и защите кожи после процедуры.
Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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