Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Убивает тихо и каждый день: как привычный пластик разрушает сердце и иммунитет
Сбавьте скорость: этим 4 знакам зодиака в мае понадобится отдых и запас энергии
Друг Михаэля Шумахера рассказал о его состоянии
Собаки, которых лучше не заводить в доме с детьми: 3 породы, о которых жалеют родители
Сырники как в ресторане: секреты приготовления воздушного лакомства с хрустящей корочкой
Забыл оплатить — и хорошо: когда штрафы действительно сгорают без последствий
Выкиньте обои: 3 приёма, чтобы гости захотели сфотографировать ваш интерьер
Вкус Хорватии: отправляемся на дегустацию лучших вин и штруделей муракози
Опаснее змеи: почему этого муравья боятся даже врачи

Жара больше не страшна: трюки, с которыми причёска продержится весь день

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Летом многие сталкиваются с проблемой: утром волосы выглядят идеально, а через пару часов — пушатся, теряют форму и объём. Влага, пот, ультрафиолет и ветер сводят усилия к нулю. Но стилисты уверяют: если знать правильные приёмы и использовать подходящие средства, укладка выдержит даже самое жаркое солнце.

Женщина с прической
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с прической

Подготовка волос: залог стойкости

Перед укладкой важно правильно подготовить волосы. Используйте лёгкий термозащитный спрей с эффектом фиксации и средства с УФ-фильтрами, особенно если планируете провести весь день на улице. После мытья наносите несмываемый кондиционер, который помогает удерживать влагу и препятствует пушению.

Выбор правильных средств

Избегайте тяжёлых укладочных продуктов летом — они перегружают волосы и хуже держатся в жару. Лучше использовать:

  • Текстурирующий спрей или соляной спрей — придают лёгкий объём и сохраняют форму.
  • Мусс или пенку для объёма — наносятся у корней и не утяжеляют пряди.
  • Лёгкий лак с термозащитой — фиксирует, но не склеивает волосы.
  • Старайтесь выбирать продукты с пометкой «anti-humidity» — они защищают укладку от влажности.

Техника укладки и причесок

В жару важно не только чем, но и как укладывать волосы:

  1. Сушите волосы холодным воздухом на финише, чтобы закрыть кутикулу.
  2. Не касайтесь укладки руками — это ускоряет потерю формы.
  3. Используйте закрепляющие элементы: невидимки, ободки, резинки — они помогут сохранить укладку дольше.

Идеальный вариант для жары — высокие пучки, косы, полураспущенные укладки. Они устойчивы к влажности и смотрятся стильно.

Сохраняем стиль — даже в +30°C

Лето — не повод отказываться от красивой причёски. Главное — подобрать правильные средства, избегать перегрузки волос и учитывать погодные условия. Немного внимания и хитростей — и ваша укладка продержится до самого вечера, несмотря на жару и влажность.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Домашние животные
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется Аудио 
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Похудение начинается с миски: вечерний суп, который заменяет обжоры и слёзы
Еда и рецепты
Похудение начинается с миски: вечерний суп, который заменяет обжоры и слёзы Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Одна случка — и жизнь наперекосяк: как мы вредим питомцам из лучших побуждений
Одна случка — и жизнь наперекосяк: как мы вредим питомцам из лучших побуждений
Последние материалы
Убивает тихо и каждый день: как привычный пластик разрушает сердце и иммунитет
Сбавьте скорость: этим 4 знакам зодиака в мае понадобится отдых и запас энергии
Друг Михаэля Шумахера рассказал о его состоянии
Собаки, которых лучше не заводить в доме с детьми: 3 породы, о которых жалеют родители
Сырники как в ресторане: секреты приготовления воздушного лакомства с хрустящей корочкой
Забыл оплатить — и хорошо: когда штрафы действительно сгорают без последствий
Выкиньте обои: 3 приёма, чтобы гости захотели сфотографировать ваш интерьер
Вкус Хорватии: отправляемся на дегустацию лучших вин и штруделей муракози
Опаснее змеи: почему этого муравья боятся даже врачи
Состояния растут, как на дрожжах: кто из российских богачей богаче всех в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.