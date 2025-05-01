Жара больше не страшна: трюки, с которыми причёска продержится весь день

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом многие сталкиваются с проблемой: утром волосы выглядят идеально, а через пару часов — пушатся, теряют форму и объём. Влага, пот, ультрафиолет и ветер сводят усилия к нулю. Но стилисты уверяют: если знать правильные приёмы и использовать подходящие средства, укладка выдержит даже самое жаркое солнце.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщина с прической

Подготовка волос: залог стойкости

Перед укладкой важно правильно подготовить волосы. Используйте лёгкий термозащитный спрей с эффектом фиксации и средства с УФ-фильтрами, особенно если планируете провести весь день на улице. После мытья наносите несмываемый кондиционер, который помогает удерживать влагу и препятствует пушению.

Выбор правильных средств

Избегайте тяжёлых укладочных продуктов летом — они перегружают волосы и хуже держатся в жару. Лучше использовать:

Текстурирующий спрей или соляной спрей — придают лёгкий объём и сохраняют форму.

— придают лёгкий объём и сохраняют форму. Мусс или пенку для объёма — наносятся у корней и не утяжеляют пряди.

— наносятся у корней и не утяжеляют пряди. Лёгкий лак с термозащитой — фиксирует, но не склеивает волосы.

— фиксирует, но не склеивает волосы. Старайтесь выбирать продукты с пометкой «anti-humidity» — они защищают укладку от влажности.

Техника укладки и причесок

В жару важно не только чем, но и как укладывать волосы:

Сушите волосы холодным воздухом на финише, чтобы закрыть кутикулу. Не касайтесь укладки руками — это ускоряет потерю формы. Используйте закрепляющие элементы: невидимки, ободки, резинки — они помогут сохранить укладку дольше.

Идеальный вариант для жары — высокие пучки, косы, полураспущенные укладки. Они устойчивы к влажности и смотрятся стильно.

Сохраняем стиль — даже в +30°C

Лето — не повод отказываться от красивой причёски. Главное — подобрать правильные средства, избегать перегрузки волос и учитывать погодные условия. Немного внимания и хитростей — и ваша укладка продержится до самого вечера, несмотря на жару и влажность.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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