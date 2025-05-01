Жара больше не страшна: трюки, с которыми причёска продержится весь день

Летом многие сталкиваются с проблемой: утром волосы выглядят идеально, а через пару часов — пушатся, теряют форму и объём. Влага, пот, ультрафиолет и ветер сводят усилия к нулю. Но стилисты уверяют: если знать правильные приёмы и использовать подходящие средства, укладка выдержит даже самое жаркое солнце.
Перед укладкой важно правильно подготовить волосы. Используйте лёгкий термозащитный спрей с эффектом фиксации и средства с УФ-фильтрами, особенно если планируете провести весь день на улице. После мытья наносите несмываемый кондиционер, который помогает удерживать влагу и препятствует пушению.
Избегайте тяжёлых укладочных продуктов летом — они перегружают волосы и хуже держатся в жару. Лучше использовать:
В жару важно не только чем, но и как укладывать волосы:
Идеальный вариант для жары — высокие пучки, косы, полураспущенные укладки. Они устойчивы к влажности и смотрятся стильно.
Лето — не повод отказываться от красивой причёски. Главное — подобрать правильные средства, избегать перегрузки волос и учитывать погодные условия. Немного внимания и хитростей — и ваша укладка продержится до самого вечера, несмотря на жару и влажность.
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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