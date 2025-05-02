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Никакого волшебства: как одежда и один аксессуар делают рост на 10 см выше

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Тысячи девушек мечтают стать выше — и продолжают надеяться на чудо, пока супермодели 90-х томно смотрят с обложек. Но магия здесь не в росте, а в правильных приёмах. Несколько лайфхаков — и минус десять сантиметров просто исчезают в глазах окружающих.

Нежно-розовое платье
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нежно-розовое платье

Монохром и вертикаль: одежда, которая "вытягивает"

Если весь образ одного цвета — ты уже на полголовы выше. Такой монохром создаёт непрерывную вертикальную линию. Особенно эффектны сочетания одного тона в деталях: шапка и обувь в цвет, верх и низ — как единое целое.

Откажись от горизонтальных полос и крупных принтов — они визуально "разрезают" фигуру. А вот вертикаль, даже в мелочах вроде аксессуаров, — твой лучший друг.

Крой и фасоны: ноги от ушей — это реально

Юбки с небольшим разрезом делают своё дело — чуть приоткрытая нога визуально удлиняет силуэт. Брюки клёш (из льна, денима или костюмной ткани) — настоящая находка: вытягивают и стройнят одновременно. Главное — выбирать модели с высокой посадкой.

Обувь: не только каблуки

Если шпильки — не твой стиль, подойдут:

  • Туфли с острым мысом

  • Обувь на платформе

  • Нюдовые лодочки

Лайфхак: обувь должна совпадать по цвету с низом — так ноги визуально удлиняются. А вот чёрные ботинки с перепонками и шнуровкой могут всё испортить.

Украшения и шарфы: тонкая работа

Длинные серьги, подвески, шарфы — всё, что создаёт вертикаль, работает на рост. Избегай крупных сумок и массивных украшений: они "давят" на образ и зрительно уменьшают рост.

Как это делают звёзды

  • Сара Джессика Паркер (157 см) - королева каблуков и монохромных луков. Обожает укороченные брюки, которые открывают изящную щиколотку.

  • Зои Кравиц - вне сцены любит оверсайз и кеды, но на ковровых дорожках выбирает силуэтные платья в пол.

  • Риз Уизерспун - делает ставку на высокую посадку и чёткую талию. Её платья всегда подчёркивают фигуру.

Уточнения

Рост человека; или длина́ те́ла челове́ка — расстояние от верхушечной точки головы до плоскости стоп.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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