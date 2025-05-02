Предатели без грима: эти участки тела всегда показывают настоящий возраст

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Можно сколько угодно мазаться кремами, ходить к косметологу и делать массаж лица, но всё это теряет смысл, если забыть о трёх предательских зонах. Именно они — без фильтров и фотошопа — показывают настоящий возраст. И да, скорее всего, они сейчас без должного ухода.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Девушка в очках

Руки: ежедневный компромат

Руки — те самые «ябедники», которые первыми раскрывают правду. Сухость, жилы, пигментные пятна — всё это видно даже на молодом лице. Если ты всё ещё моешь посуду и драишь ванну голыми руками, знай: кожа за это мстит.

Минимум — перчатки и крем. Максимум — крем несколько раз в день и защита от холода зимой. Да, и перчатки на морозе — это не просто аксессуар, а способ отодвинуть старение.

Шея и декольте: зона, о которой забывают даже звёзды

Даже если ты иногда захватываешь шею при нанесении крема, декольте часто остаётся без внимания. А зря — именно там кожа теряет упругость быстрее всего.

Что делать? Средства с лифтинг-эффектом, SPF весной и летом, фейс-фитнес и массаж. Овал лица не заканчивается на подбородке!

Делай это упражнение даже в очереди в магазине — и второй подбородок начнёт отступать.

Подмышки: незаметно — не значит неважно

Самая неожиданная зона в списке — подмышки. С возрастом кожа здесь темнеет, появляются складки, а ведь носим майки и платья — и всё это видно.

Уход? Прост: контроль веса, хороший питательный крем (и да, можно даже тот, что для тела), а при желании — косметические процедуры. Пусть зона, о которой все забывают, не выдаёт твой возраст первой.

Уточнения

Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.





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