Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Салон переделан — проблемы гарантированы: что нельзя менять в машине без одобрения
Сжечь лишнее без бега и зала: сколько калорий улетает за счёт обычных отжиманий
Как землетрясение навсегда изменило карту Греции — открытие поразило историков
Айсберг размером с город оторвался — и показал, кого прятала Антарктида
Не читал сценария: Вэл Килмер откровенно о том, как Бэтмен сломал его карьеру
Доллар теряет былую мощь? Экономика США на распутье
3 минуты, которые спасают жизнь: ученые раскрыли секрет здоровья после 60
Ритм, ставший легендой: как Ринго Старр покорил Джона Леннона и пришёл в The Beatles
Эта находка переворачивает всё: копьё, сделанное задолго до появления человека разумного

Предатели без грима: эти участки тела всегда показывают настоящий возраст

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Можно сколько угодно мазаться кремами, ходить к косметологу и делать массаж лица, но всё это теряет смысл, если забыть о трёх предательских зонах. Именно они — без фильтров и фотошопа — показывают настоящий возраст. И да, скорее всего, они сейчас без должного ухода.

Девушка в очках
Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка в очках

Руки: ежедневный компромат

Руки — те самые «ябедники», которые первыми раскрывают правду. Сухость, жилы, пигментные пятна — всё это видно даже на молодом лице. Если ты всё ещё моешь посуду и драишь ванну голыми руками, знай: кожа за это мстит.

Минимум — перчатки и крем. Максимум — крем несколько раз в день и защита от холода зимой. Да, и перчатки на морозе — это не просто аксессуар, а способ отодвинуть старение.

Шея и декольте: зона, о которой забывают даже звёзды

Даже если ты иногда захватываешь шею при нанесении крема, декольте часто остаётся без внимания. А зря — именно там кожа теряет упругость быстрее всего.

Что делать? Средства с лифтинг-эффектом, SPF весной и летом, фейс-фитнес и массаж. Овал лица не заканчивается на подбородке!

Делай это упражнение даже в очереди в магазине — и второй подбородок начнёт отступать.

Подмышки: незаметно — не значит неважно

Самая неожиданная зона в списке — подмышки. С возрастом кожа здесь темнеет, появляются складки, а ведь носим майки и платья — и всё это видно.

Уход? Прост: контроль веса, хороший питательный крем (и да, можно даже тот, что для тела), а при желании — косметические процедуры. Пусть зона, о которой все забывают, не выдаёт твой возраст первой.

Уточнения

Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Недвижимость
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер Аудио 
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Экономика и бизнес
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Последние материалы
Не читал сценария: Вэл Килмер откровенно о том, как Бэтмен сломал его карьеру
Доллар теряет былую мощь? Экономика США на распутье
3 минуты, которые спасают жизнь: ученые раскрыли секрет здоровья после 60
Ритм, ставший легендой: как Ринго Старр покорил Джона Леннона и пришёл в The Beatles
Эта находка переворачивает всё: копьё, сделанное задолго до появления человека разумного
Бен Аффлек о главном: каким образом Мэтт Деймон спас его от звёздной болезни?
Хачапури, но с огоньком: на шампуре он стал вкуснее, чем с печки
Ровный загар без пятен: что помогает, а что мешает коже стать красивой
Предатели без грима: эти участки тела всегда показывают настоящий возраст
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.