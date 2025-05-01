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Пять популярных ингредиентов в косметике, которые на самом деле ничего не делают

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Современные косметические продукты обещают чуть ли не мгновенное преображение, но не все из них выполняют обещанное. Яркие надписи на упаковке — ещё не гарантия эффективности. Понимание состава — ключ к осознанному уходу и грамотным покупкам. Разберёмся, какие компоненты действительно работают, а какие лишь красиво звучат.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Ингредиенты с доказанной эффективностью

  • Гиалуроновая кислота — удерживает влагу, разглаживает кожу и подходит практически всем.
  • Ретинол (витамин A) — работает против морщин, акне и пигментации, стимулирует обновление кожи.
  • Ниацинамид (витамин B3) — укрепляет барьер кожи, выравнивает тон и регулирует выработку себума.
  • Салициловая кислота — очищает поры, борется с воспалениями и черными точками.
  • Церамиды — восстанавливают защитный барьер, идеальны для сухой и чувствительной кожи.

Эти компоненты прошли множество исследований и реально приносят пользу при регулярном применении.

Ингредиенты, которые больше "для рекламы"

  • Золото — красиво выглядит в банке, но его реальная польза для кожи не доказана.
  • Порошок жемчуга — чаще служит декоративной добавкой, чем активным веществом.
  • Экстракты экзотических фруктов — звучат заманчиво, но в малых дозах оказывают слабое действие.
  • Стволовые клетки растений — не проникают глубоко в кожу человека, так как не совместимы с нашей биологией.
  • Коллаген — в составе кремов не впитывается, поскольку его молекулы слишком крупные.

Эти ингредиенты часто добавляются в продукты для создания иллюзии «люксовости», но не всегда оказывают ожидаемый эффект.

Как выбрать действительно работающую косметику

Главное правило — читайте состав и не ведитесь на громкие обещания. Рабочие компоненты часто просты и знакомы, но именно они дают видимый результат. Ищите в начале списка активы с научной базой, а не красивые названия для маркетинга.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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