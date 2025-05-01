Пять популярных ингредиентов в косметике, которые на самом деле ничего не делают

Современные косметические продукты обещают чуть ли не мгновенное преображение, но не все из них выполняют обещанное. Яркие надписи на упаковке — ещё не гарантия эффективности. Понимание состава — ключ к осознанному уходу и грамотным покупкам. Разберёмся, какие компоненты действительно работают, а какие лишь красиво звучат.
Эти компоненты прошли множество исследований и реально приносят пользу при регулярном применении.
Эти ингредиенты часто добавляются в продукты для создания иллюзии «люксовости», но не всегда оказывают ожидаемый эффект.
Главное правило — читайте состав и не ведитесь на громкие обещания. Рабочие компоненты часто просты и знакомы, но именно они дают видимый результат. Ищите в начале списка активы с научной базой, а не красивые названия для маркетинга.
Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.
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