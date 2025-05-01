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Солнце не жжёт, а шифруется: ловушка, в которую попадают даже в тени

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Солнце может быть источником жизненной энергии, но и скрытой угрозой. Оно помогает вырабатывать витамин D, укреплять иммунитет и поднимать настроение, ведь способствует выработке серотонина и дофамина. Однако в погоне за бронзовым загаром легко забыть об обратной стороне солнечного света.

Загар
Фото: Freepik is licensed under Free license
Загар

Риски для кожи

Без защиты под воздействием ультрафиолета кожа подвергается фотобиологическим реакциям, которые могут вызвать не только ожоги, но и хронические повреждения. Это преждевременное старение, гиперпигментация и даже риск онкологических заболеваний.

Солнцезащитный крем — не опция, а необходимость

Солнцезащитные средства предотвращают эритему, солнечные ожоги и более серьёзные последствия, включая актинический кератоз и меланому. Особенно важно правильно подобрать крем по типу кожи и уровню защиты.

Как выбрать SPF

SPF (Sun Protection Factor) — это показатель, указывающий, насколько долго крем защищает от UVB-излучения:

  • Низкий: SPF 6-10
  • Средний: SPF 15-25
  • Высокий: SPF 30-50
  • Очень высокий: SPF 50+

Дерматологи рекомендуют минимум SPF 15, а при длительном пребывании на солнце — не ниже SPF 30. В лабораторных условиях SPF 30 блокирует около 97% UVB-лучей.

Важно: SPF не увеличивает "время на солнце". На эффективность влияют и другие факторы — от географии до погоды.

UVA, UVB и защита широкого спектра

Не все солнечные лучи одинаковы:

  • UVA — действуют глубоко, ускоряют старение кожи. Проникают даже в пасмурную погоду.
  • UVB — главные виновники ожогов и стимуляции витамина D, но более канцерогенны.
  • UVC — самые опасные, но до Земли не доходят.

Выбирайте кремы с широким спектром защиты (UVA/UVB) — эта пометка есть на упаковке.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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