Солнце не жжёт, а шифруется: ловушка, в которую попадают даже в тени

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнце может быть источником жизненной энергии, но и скрытой угрозой. Оно помогает вырабатывать витамин D, укреплять иммунитет и поднимать настроение, ведь способствует выработке серотонина и дофамина. Однако в погоне за бронзовым загаром легко забыть об обратной стороне солнечного света.

Фото: Freepik is licensed under Free license Загар

Риски для кожи

Без защиты под воздействием ультрафиолета кожа подвергается фотобиологическим реакциям, которые могут вызвать не только ожоги, но и хронические повреждения. Это преждевременное старение, гиперпигментация и даже риск онкологических заболеваний.

Солнцезащитный крем — не опция, а необходимость

Солнцезащитные средства предотвращают эритему, солнечные ожоги и более серьёзные последствия, включая актинический кератоз и меланому. Особенно важно правильно подобрать крем по типу кожи и уровню защиты.

Как выбрать SPF

SPF (Sun Protection Factor) — это показатель, указывающий, насколько долго крем защищает от UVB-излучения:

Низкий: SPF 6-10

Средний: SPF 15-25

Высокий: SPF 30-50

Очень высокий: SPF 50+

Дерматологи рекомендуют минимум SPF 15, а при длительном пребывании на солнце — не ниже SPF 30. В лабораторных условиях SPF 30 блокирует около 97% UVB-лучей.

Важно: SPF не увеличивает "время на солнце". На эффективность влияют и другие факторы — от географии до погоды.

UVA, UVB и защита широкого спектра

Не все солнечные лучи одинаковы:

UVA — действуют глубоко, ускоряют старение кожи. Проникают даже в пасмурную погоду.

UVB — главные виновники ожогов и стимуляции витамина D, но более канцерогенны.

UVC — самые опасные, но до Земли не доходят.

Выбирайте кремы с широким спектром защиты (UVA/UVB) — эта пометка есть на упаковке.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.