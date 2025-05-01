Пора перестать верить: мифы об увлажнении, которые вредят вашей коже каждый день

Увлажнение — основа красивой и здоровой кожи. Однако множество мифов, передающихся из уст в уста, сбивают с толку даже тех, кто давно интересуется уходом. В результате — неправильный выбор средств, сухость, жирный блеск и другие проблемы. Пора развеять самые распространённые заблуждения и научиться подбирать уход осознанно.
Один из самых распространённых мифов. Жирная кожа может страдать от обезвоживания ничуть не меньше, чем сухая. Когда она теряет влагу, сальные железы работают ещё активнее, компенсируя недостаток. Итог — ещё больше жирного блеска и воспалений. Выход — лёгкие гелевые увлажнители на водной основе.
Летом кожа тоже нуждается в влаге, особенно из-за солнца, ветра и кондиционеров. В тёплое время года просто стоит выбирать лёгкие, некомедогенные формулы — с гиалуроновой кислотой, алоэ вера, пантенолом. Увлажнение — это не сезонная прихоть, а базовая потребность кожи круглый год.
Жирный не значит увлажняющий. Плотные кремы могут хорошо смягчать, но не всегда обеспечивают увлажнение в глубоких слоях кожи. Настоящее увлажнение — это когда формула содержит увлажнители (гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина).
Разоблачая мифы, мы делаем шаг к более осознанному и эффективному уходу за кожей. Не существует универсального средства для всех — важно учитывать тип кожи, сезон и состав. А главное — не верить в устаревшие мифы, которые мешают коже быть по-настоящему здоровой.
Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.