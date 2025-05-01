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Пора перестать верить: мифы об увлажнении, которые вредят вашей коже каждый день

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Увлажнение — основа красивой и здоровой кожи. Однако множество мифов, передающихся из уст в уста, сбивают с толку даже тех, кто давно интересуется уходом. В результате — неправильный выбор средств, сухость, жирный блеск и другие проблемы. Пора развеять самые распространённые заблуждения и научиться подбирать уход осознанно.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Миф 1: Жирная кожа не нуждается в увлажнении

Один из самых распространённых мифов. Жирная кожа может страдать от обезвоживания ничуть не меньше, чем сухая. Когда она теряет влагу, сальные железы работают ещё активнее, компенсируя недостаток. Итог — ещё больше жирного блеска и воспалений. Выход — лёгкие гелевые увлажнители на водной основе.

Миф 2: Увлажнение — только для зимы

Летом кожа тоже нуждается в влаге, особенно из-за солнца, ветра и кондиционеров. В тёплое время года просто стоит выбирать лёгкие, некомедогенные формулы — с гиалуроновой кислотой, алоэ вера, пантенолом. Увлажнение — это не сезонная прихоть, а базовая потребность кожи круглый год.

Миф 3: Чем жирнее крем, тем лучше он увлажняет

Жирный не значит увлажняющий. Плотные кремы могут хорошо смягчать, но не всегда обеспечивают увлажнение в глубоких слоях кожи. Настоящее увлажнение — это когда формула содержит увлажнители (гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина).

Увлажнение — это наука, а не бабушкины советы

Разоблачая мифы, мы делаем шаг к более осознанному и эффективному уходу за кожей. Не существует универсального средства для всех — важно учитывать тип кожи, сезон и состав. А главное — не верить в устаревшие мифы, которые мешают коже быть по-настоящему здоровой.

Уточнения

Крем лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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