Вы когда-нибудь носили лазер и воздух? Приготовьтесь к странному ощущению

Кроссовки, которые можно напечатать? Звучит как научная фантастика, но Adidas уже делает это реальностью. Новая модель Climacool создана полностью с помощью 3D-печати — от подошвы до внутренней сетки.

Фото: Wikimedia Commons by Tiia Monto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 3D-принтер

Для производства компания использовала технологию, напоминающую CLIP (Continuous Liquid Interface Production), которая уже применялась в линейке Futurecraft. Итог — невероятно лёгкие и воздухопроницаемые кроссовки с сетчатой структурой, адаптирующейся под движения стопы.

Climacool не только впечатляют внешне, но и демонстрируют, что инновации не должны жертвовать комфортом. Бесшовный верх, дышащие материалы и лёгкость — всё это делает модель идеальной для жарких дней. Особенно оценят те, кто помнит, каково это — страдать в плотных кроссовках в июле.

Несколько месяцев назад Adidas разослал первые пары блогерам и активным пользователям своего сообщества Confirmed. Отзывы оказались восторженными, и теперь модель готова к релизу. Продажи начнутся в США: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго и Майами уже в списке. Европа пока ждёт, но с учётом штаб-квартиры компании в Баварии — недолго.

Ранее Adidas уже экспериментировал с 3D-печатными подошвами, но именно Climacool стал первой моделью, полностью готовой к повседневной носке. Nike тоже пыталась — модель Air Max 1000, но в ограниченном тираже. Теперь гонка инноваций вышла на новый уровень.

Уточнения

О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.



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