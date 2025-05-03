Волшебная трансформация: спасите волосы от солнца с помощью этих простых советов

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Отпуск на море в тёплое время года — это мечта многих. Неделя, а то и месяц под теплым солнцем, свежий морской воздух и ощущение свободы. Однако даже самые красивые волосы могут пострадать от ультрафиолетовых лучей. Солнечные лучи могут лишить волосы блеска, сделать их сухими и ломкими, а окрашенные пряди — тусклыми и безжизненными.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с голой спиной, смотрящая на море

Как защитить волосы от солнца?

Защитить волосы от солнца можно с помощью специальных средств. В отличие от солнцезащитных кремов для кожи, их главная задача — не столько защитить здоровье волос, сколько сохранить их внешний вид. Такие средства помогают сохранить яркость цвета, блеск и мягкость волос.

Как выбрать идеальное средство?

Вот несколько советов от экспертов:

Используйте фотозащитные средства . Наносите их на волосы несколько раз в день и после каждого купания.

. Наносите их на волосы несколько раз в день и после каждого купания. Для тонких или коротких волос выбирайте легкие текстуры . Вуали и спреи помогут сохранить объем и легкость прически.

. Вуали и спреи помогут сохранить объем и легкость прически. Для вьющихся волос подойдут растительные масла. Они не только защищают, но и питают волосы, делая их более эластичными.

Они не только защищают, но и питают волосы, делая их более эластичными. Если у вас поврежденные волосы , используйте маски на основе кокосового и арганового масел. Наносите их один раз в неделю и оставляйте на пару часов.

, используйте маски на основе кокосового и арганового масел. Наносите их один раз в неделю и оставляйте на пару часов. После отпуска обязательно проведите восстанавливающую процедуру. В салоне вам предложат средства на основе гиалуроновой кислоты и растительного кератина, которые помогут вернуть волосам здоровье и блеск.

Примеры хороших солнцезащитных средств для волос:

Sun Bum Hair Oil - легкое масло с SPF 30, которое питает и защищает волосы. Идеально подходит для вьющихся и поврежденных прядей. Garnier Ambre Solaire Hair Sun Spray - спрей с SPF 30, который легко распыляется и быстро впитывается, не оставляя жирных следов. Living Proof Solar Spray - средство с SPF 40, которое защищает волосы от ультрафиолетовых лучей и соленой воды. Подходит для всех типов волос. OGX UV Protection Coconut Water Hair Masque - маска с кокосовой водой и SPF 15, которая увлажняет и защищает волосы. Особенно хороша для сухих и поврежденных прядей. Briogeo Sun Sprout SPF 40 Hair Protector - легкий спрей с алоэ вера и кокосовым маслом, который защищает волосы и придает им блеск.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



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