Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хочу бежать в горы: звезда Клана Сопрано объявил о переезде в Европу из-за политики США
Прощай, уголь и газ: дождевые капли дарят энергию без вреда для природы – подробности
Период покоя: как подготовить нефритовое дерево к цветению
Не только аромат, но и польза: как остатки кофе помогают в уборке и сантехнике
Селена Гомес раскрыла секрет: первый поцелуй с Бенни Бланко заставил её нервничать, и вот почему
Где Сицилия шепчет: этот пляжный уголок Италии покоряет без слов
Никто не понимает, о чём говорит: звезда Белого лотоса высмеял слухи о конфликтах в актёрском составе
Ты борешься с целлюлитом неправильно — вот что реально даёт результат
Страны ОПЕК+ объединяются: май принесёт увеличение добычи на 411 тысяч баррелей в сутки

Волшебная трансформация: спасите волосы от солнца с помощью этих простых советов

2:42
Моя семья » Красота и стиль

Отпуск на море в тёплое время года — это мечта многих. Неделя, а то и месяц под теплым солнцем, свежий морской воздух и ощущение свободы. Однако даже самые красивые волосы могут пострадать от ультрафиолетовых лучей. Солнечные лучи могут лишить волосы блеска, сделать их сухими и ломкими, а окрашенные пряди — тусклыми и безжизненными.

Девушка с голой спиной, смотрящая на море
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с голой спиной, смотрящая на море

Как защитить волосы от солнца?

Защитить волосы от солнца можно с помощью специальных средств. В отличие от солнцезащитных кремов для кожи, их главная задача — не столько защитить здоровье волос, сколько сохранить их внешний вид. Такие средства помогают сохранить яркость цвета, блеск и мягкость волос.

Как выбрать идеальное средство?

Вот несколько советов от экспертов:

  • Используйте фотозащитные средства. Наносите их на волосы несколько раз в день и после каждого купания.
  • Для тонких или коротких волос выбирайте легкие текстуры. Вуали и спреи помогут сохранить объем и легкость прически.
  • Для вьющихся волос подойдут растительные масла. Они не только защищают, но и питают волосы, делая их более эластичными.
  • Если у вас поврежденные волосы, используйте маски на основе кокосового и арганового масел. Наносите их один раз в неделю и оставляйте на пару часов.
  • После отпуска обязательно проведите восстанавливающую процедуру. В салоне вам предложат средства на основе гиалуроновой кислоты и растительного кератина, которые помогут вернуть волосам здоровье и блеск.

Примеры хороших солнцезащитных средств для волос:

  1. Sun Bum Hair Oil - легкое масло с SPF 30, которое питает и защищает волосы. Идеально подходит для вьющихся и поврежденных прядей.
  2. Garnier Ambre Solaire Hair Sun Spray - спрей с SPF 30, который легко распыляется и быстро впитывается, не оставляя жирных следов.
  3. Living Proof Solar Spray - средство с SPF 40, которое защищает волосы от ультрафиолетовых лучей и соленой воды. Подходит для всех типов волос.
  4. OGX UV Protection Coconut Water Hair Masque - маска с кокосовой водой и SPF 15, которая увлажняет и защищает волосы. Особенно хороша для сухих и поврежденных прядей.
  5. Briogeo Sun Sprout SPF 40 Hair Protector - легкий спрей с алоэ вера и кокосовым маслом, который защищает волосы и придает им блеск.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Авто
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами Аудио 
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай
Садоводство, цветоводство
Заселился крот — но прожил недолго: старый дачный способ снова спас урожай Аудио 
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Популярное
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги

В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.

В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Один бак с водой — и медведка исчезнет: этот способ работает надежней остальных
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Кофе действительно полезен, но есть один нюанс, о котором забывают все
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Последние материалы
Кинотеатры — это магия: Райан Джонсон ответил главе Netflix на критику
Он как будто спал: Филипп Киркоров впервые раскрыл подробности о смерти отца
Это место в Альпах выглядит как волшебство: весна приходит сюда первой — и остаётся навсегда
Чесноку в мае требуется особый уход: 3 секретных удобрения для богатого урожая
Как в Узбекистане: плов, где всё по правилам — от лука до последней крупинки риса
Блонд в опасности! Эти шампуни — секретное оружие против желтизны, они раскроют сияние волос
Я обязан это сделать: Джеймс Кэмерон экранизирует историю выжившего после двух атомных бомб
Птица с характером: как один диагноз поставил вид под угрозу
ДТП с суперкаром, который стоит как квартира в Монако: что не поделили Porsche и Koenigsegg
Этот бисквитный рулет с клубникой исчезает со стола за минуты: получается даже у новичков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.