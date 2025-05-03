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Блонд в опасности! Эти шампуни — секретное оружие против желтизны, они раскроют сияние волос

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Шампунь против желтизны — важный продукт для сохранения здоровья и красоты светлых волос. Он нейтрализует желтоватый оттенок, который может появиться из-за окружающей среды, воды или технологических устройств. В составе таких шампуней обычно присутствуют фиолетовые пигменты, которые устраняют желтизну благодаря свойству быть дополнительным цветом к желтому.

Блондинка
Фото: freepik.com by Holiak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

При выборе шампуня против желтизны обратите внимание на его состав, время применения и рекомендации производителя. Обычно достаточно еженедельного использования для достижения желаемого результата. Важно также учитывать индивидуальные особенности ваших волос и следовать инструкциям на упаковке.

Итальянский ELLE предлагает свой ТОП-6 шампуней для светлых волос, благодаря которым ваш блонд будет особенно сияющим и ухоженным.

  1. L'Oreal Professionnel Anti-Yellow Shampoo предназначен для светлых, обесцвеченных, седых и светло-каштановых волос. Он нейтрализует желтые и оранжевые оттенки благодаря фиолетовым пигментам и содержит УФ-фильтр для защиты от солнечных лучей и загрязнений. Этот шампунь эффективно очищает волосы, не повреждая их структуру.
  2. Pantene Pro-V Purple Shampoo также помогает нейтрализовать желтизну и обеспечивает профессиональный результат. В его состав входят биотин и протеины шелка, которые питают и укрепляют волосы, делая их мягкими, шелковистыми и блестящими. Этот шампунь подходит для мелированных, седых и светлых волос.
  3. Moroccanoil Blonde Hair Color Protecting Shampoo с аргановым маслом нейтрализует желтоватый оттенок и придает волосам здоровый, естественный оттенок блонда. Аргановое масло увлажняет и питает волосы, делая их мягкими и блестящими. Этот шампунь подходит для светлых, мелированных и седых волос.
  4. Inebrya Color Save Purple Shampoo содержит фиолетовые пигменты и полифенолы, которые нейтрализуют желтые тона и ухаживают за волосами. Он укрепляет волосы, делая их здоровыми, мягкими и блестящими. Этот шампунь подходит для натуральных, обесцвеченных и седых волос.
  5. Kérastase Anti-Yellow Shampoo с гиалуроновой кислотой и эдельвейсом борется с желтыми и оранжевыми оттенками, защищая волосы от загрязнений и солнечных лучей. Этот шампунь очищает волосы, удаляя излишки кожного сала, и обеспечивает увлажнение и питание.
  6. JOICO Blonde Life Purple Shampoo с маслом монои и таману нейтрализует желтизну, придавая волосам блеск и деликатно очищая их. Масла монои и таману обладают противопушащим, увлажняющим и питательным эффектом, делая волосы мягкими и здоровыми. Этот шампунь подходит для окрашенных и светлых волос.

Уточнения

Блонди́ны блонди́нки (фр. blondins, blondines от blond «белокурый, белобрысый, светло-русый») — люди со светлыми волосами.

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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