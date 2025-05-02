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Секрет холодных оттенков блонд: когда фиолетового мало, в дело вступает черный шампунь

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Для поддержания идеального и яркого цвета светлых волос важно правильно ухаживать за ними, используя подходящие средства. Фиолетовый шампунь эффективно нейтрализует желтизну и оранжевые оттенки, вызванные окислением, но для создания холодного, пепельного или более глубокого эффекта можно попробовать черный шампунь.

Блондинка
Фото: unsplash.com by Stas Svechnikov svechnikov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Принцип действия черного шампуня

Черный шампунь основан на теории цвета и принципе нейтрализации противоположностей. Его темные пигменты помогают смягчить теплые тона, придавая волосам холодный, дымчатый оттенок. В отличие от фиолетового шампуня, который сохраняет блеск и свежесть платинового блонда, черный шампунь делает цвет менее ярким и более изысканным.

После применения волосы могут временно потемнеть, но это обратимо. Пигменты быстро смываются, оставляя холодный блонд без теплых оттенков. Черный шампунь идеально подходит для тех, кто хочет сделать цвет более естественным, песочным или пепельным.

Особенности использования

Однако следует помнить о мерах предосторожности. Черный шампунь содержит интенсивные пигменты, которые могут окрасить кожу и руки, поэтому рекомендуется использовать перчатки. Длительное воздействие шампуня может привести к появлению темных пятен на пористых или поврежденных волосах. Кроме того, он может оставлять следы на поверхностях ванной, поэтому после использования нужно сразу их ополаскивать.

Как выбрать между черным и фиолетовым шампунем

Выбор между черным и фиолетовым шампунем зависит от ваших целей. Фиолетовый шампунь подходит для сохранения яркости и нейтрализации желтизны, поддерживая холодный или нейтральный оттенок светлых волос. Черный шампунь, в свою очередь, смягчает светлые тона, добавляя глубину и создавая более изысканный образ, пишет французский Elle.

Оба шампуня можно использовать вместе, чтобы добиться идеального результата. Например, фиолетовый шампунь поможет сохранить яркость, а черный — смягчить слишком теплые или яркие оттенки, особенно на светлых или белых волосах.

Уточнения

Цвет волос определяется содержанием в них двух пигментов — эумеланина и феомеланина. 

Блонди́ны блонди́нки (фр. blondins, blondines от blond «белокурый, белобрысый, светло-русый») — люди со светлыми волосами.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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