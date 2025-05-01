Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черника в шоке: эти продукты обошли её по антиоксидантам — и ни один не из заморозки
На месте трагедии — цифровой гигант: зачем Бразилия строит новый техноград
Туризм в Монтане под угрозой: как тарифная война разрушает старые связи
Кажется, экономишь, а платишь вдвойне: подводные камни умного торможения
Забудьте про марафоны и диеты: тренер показала, как преобразиться за 96 часов
Друзья и враги розмарина в саду: лучшие советы по выращиванию кустарника
Перезагрузка господдержки: что изменится в финансировании сельского хозяйства
Вы дышали совсем неправильно — из-за этого сильная усталость и плохой сон
Как избавиться от муравьёв в саду простым и естественным способом

Пятки гладкие, как у младенца: летние лайфхаки по уходу за ногами

2:16
Моя семья » Красота и стиль

Летняя жара, открытая обувь, пыль и активное движение — всё это негативно сказывается на коже стоп. Именно в тёплое время года ноги страдают от сухости, трещин, потливости и ороговевшей кожи. Чтобы стопы оставались гладкими и ухоженными, важно правильно организовать ежедневный уход.

Педикюр
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Педикюр

Ежедневная гигиена — основа красивых стоп

Летом стопы необходимо мыть не менее двух раз в день, особенно если вы носите сандалии или босоножки. Используйте мягкое мыло с увлажняющими компонентами и тёплую воду. После мытья важно тщательно вытирать ноги, особенно между пальцами — это поможет избежать грибка.

Отшелушивание: как избежать огрубевшей кожи

Кожа стоп быстро огрубевает из-за хождения босиком и ношения открытой обуви. Используйте пемзу или скраб для ног 2–3 раза в неделю. Отличный эффект дают домашние скрабы на основе морской соли и оливкового масла. После процедуры всегда наносите питательный крем.

Увлажнение и питание — каждый день

Один из ключевых шагов — регулярное увлажнение. Летом используйте лёгкие кремы с мятой, алоэ вера или пантенолом утром, а на ночь можно наносить более плотные питательные средства с мочевиной, маслами ши или кокоса. Хорошо работает метод «под носки»: наносите жирный крем и надевайте хлопковые носки на ночь.

Обувь и защита от пота

Носите удобную обувь из дышащих материалов. Избегайте тесных босоножек, которые натирают. Для защиты от потливости используйте дезодоранты для ног или присыпки с тальком. Они уменьшают влажность и предупреждают появление неприятного запаха.

Красивые стопы — результат простого, но регулярного ухода

Лето — это идеальное время, чтобы продемонстрировать ухоженные ножки. Чтобы кожа стоп оставалась мягкой, гладкой и здоровой, достаточно уделять им всего 10–15 минут в день. Правильный уход не требует дорогостоящих процедур, главное — системность и внимание.

Уточнения

Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Наука и техника
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты Аудио 
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Наука и техника
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан Аудио 
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Домашние животные
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется Аудио 
Популярное
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется

Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.

Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров Платные места в вузах теперь будет распределять Минобразования. Станет лучше или хуже? Любовь Степушова
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Океан больше не подчиняется законам: открытие, которое может изменить климат всей планеты
Последние материалы
Черника в шоке: эти продукты обошли её по антиоксидантам — и ни один не из заморозки
На месте трагедии — цифровой гигант: зачем Бразилия строит новый техноград
Туризм в Монтане под угрозой: как тарифная война разрушает старые связи
Кажется, экономишь, а платишь вдвойне: подводные камни умного торможения
Забудьте про марафоны и диеты: тренер показала, как преобразиться за 96 часов
Друзья и враги розмарина в саду: лучшие советы по выращиванию кустарника
Перезагрузка господдержки: что изменится в финансировании сельского хозяйства
Вы дышали совсем неправильно — из-за этого сильная усталость и плохой сон
Как избавиться от муравьёв в саду простым и естественным способом
Зелёный горит, а поворачивать нельзя? Разгадка светофорной ловушки на перекрёстке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.