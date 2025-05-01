Пятки гладкие, как у младенца: летние лайфхаки по уходу за ногами

2:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летняя жара, открытая обувь, пыль и активное движение — всё это негативно сказывается на коже стоп. Именно в тёплое время года ноги страдают от сухости, трещин, потливости и ороговевшей кожи. Чтобы стопы оставались гладкими и ухоженными, важно правильно организовать ежедневный уход.

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Ежедневная гигиена — основа красивых стоп

Летом стопы необходимо мыть не менее двух раз в день, особенно если вы носите сандалии или босоножки. Используйте мягкое мыло с увлажняющими компонентами и тёплую воду. После мытья важно тщательно вытирать ноги, особенно между пальцами — это поможет избежать грибка.

Отшелушивание: как избежать огрубевшей кожи

Кожа стоп быстро огрубевает из-за хождения босиком и ношения открытой обуви. Используйте пемзу или скраб для ног 2–3 раза в неделю. Отличный эффект дают домашние скрабы на основе морской соли и оливкового масла. После процедуры всегда наносите питательный крем.

Увлажнение и питание — каждый день

Один из ключевых шагов — регулярное увлажнение. Летом используйте лёгкие кремы с мятой, алоэ вера или пантенолом утром, а на ночь можно наносить более плотные питательные средства с мочевиной, маслами ши или кокоса. Хорошо работает метод «под носки»: наносите жирный крем и надевайте хлопковые носки на ночь.

Обувь и защита от пота

Носите удобную обувь из дышащих материалов. Избегайте тесных босоножек, которые натирают. Для защиты от потливости используйте дезодоранты для ног или присыпки с тальком. Они уменьшают влажность и предупреждают появление неприятного запаха.

Красивые стопы — результат простого, но регулярного ухода

Лето — это идеальное время, чтобы продемонстрировать ухоженные ножки. Чтобы кожа стоп оставалась мягкой, гладкой и здоровой, достаточно уделять им всего 10–15 минут в день. Правильный уход не требует дорогостоящих процедур, главное — системность и внимание.

Уточнения

Пя́тка или пята́ — выпуклая часть тела на задней стороне ступни.



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