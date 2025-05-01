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Секреты выбора сухого шампуня, который не испортит волосы: что не пишут на этикетке

2:14
Моя семья » Красота и стиль

Сухой шампунь стал настоящим спасением для тех, кто хочет освежить причёску без мытья головы. Однако у многих после его использования появляется сухость, ломкость и зуд кожи головы. Всё дело — в составе и неправильном выборе средства. Разберёмся, как выбрать сухой шампунь, который не навредит волосам.

Лак для волос
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лак для волос

Почему некоторые сухие шампуни сушат волосы?

Основная функция сухого шампуня — абсорбировать излишки кожного сала. Для этого в составе часто используют:

  • Тальк или крахмал — эффективные абсорбенты, но могут пересушивать кожу головы.
  • Алкоголь — ускоряет испарение жира, но при частом использовании сильно сушит пряди.
  • Отдушки и консерванты — могут вызвать раздражение и зуд у чувствительной кожи.

Поэтому важно изучать состав и избегать агрессивных компонентов, особенно если у вас сухие или повреждённые волосы.

Какой состав стоит искать?

Выбирая сухой шампунь, обратите внимание на наличие увлажняющих и питательных компонентов, таких как:

  • Пантенол (витамин B5) — сохраняет влагу в структуре волоса.
  • Экстракты растений (алоэ, ромашка) — успокаивают кожу головы.
  • Масла в микродозах (жожоба, аргана) — питают, не утяжеляя.

Если в составе присутствуют только абсорбирующие и спиртовые компоненты — это тревожный сигнал.

Как правильно использовать сухой шампунь

  1. Не наносите слишком близко — держите флакон на расстоянии 15–20 см.
  2. Используйте не чаще 2 раз в неделю — сухой шампунь не заменяет полноценное мытьё.
  3. Обязательно вычёсывайте остатки — чтобы избежать скопления средства на коже головы.
  4. Комбинируйте с увлажняющими средствами — особенно на длину и кончики волос.

Сухой шампунь может быть отличным помощником, если использовать его с умом и выбирать качественные продукты. Не экономьте на здоровье волос — лучше один хороший состав, чем десять агрессивных флаконов. Уважайте потребности своей кожи головы, и волосы ответят вам блеском и объёмом.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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