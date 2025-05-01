Секреты выбора сухого шампуня, который не испортит волосы: что не пишут на этикетке

Сухой шампунь стал настоящим спасением для тех, кто хочет освежить причёску без мытья головы. Однако у многих после его использования появляется сухость, ломкость и зуд кожи головы. Всё дело — в составе и неправильном выборе средства. Разберёмся, как выбрать сухой шампунь, который не навредит волосам.
Основная функция сухого шампуня — абсорбировать излишки кожного сала. Для этого в составе часто используют:
Поэтому важно изучать состав и избегать агрессивных компонентов, особенно если у вас сухие или повреждённые волосы.
Выбирая сухой шампунь, обратите внимание на наличие увлажняющих и питательных компонентов, таких как:
Если в составе присутствуют только абсорбирующие и спиртовые компоненты — это тревожный сигнал.
Сухой шампунь может быть отличным помощником, если использовать его с умом и выбирать качественные продукты. Не экономьте на здоровье волос — лучше один хороший состав, чем десять агрессивных флаконов. Уважайте потребности своей кожи головы, и волосы ответят вам блеском и объёмом.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
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