Кому действительно идут пастельные цвета — проверьте, не портят ли они ваш образ

Пастельные оттенки — это не только про весну или романтичные образы. Сегодня их активно используют в деловом, кэжуал и даже вечернем стиле. Главное — уметь правильно выбрать свой тон и грамотно его обыграть. Эти мягкие, приглушённые цвета подходят практически каждому, но требуют баланса и уверенности в образе.
Пастель подходит большинству людей, но особенно хорошо смотрится на обладателях следующих внешностей:
Важно: не все пастельные тона «универсальны». Например, холодный голубой может «вымывать» цвет лица у тёплого цветотипа, а желтовато-персиковый — делать холодную кожу тусклой.
Пастельные оттенки — универсальное решение для тех, кто хочет выглядеть свежо, современно и утончённо. Главное — подобрать «свой» тон и правильно расставить акценты. Попробуйте поэкспериментировать: возможно, именно пастель придаст вашему образу новую глубину и стиль.
Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.
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