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Кому действительно идут пастельные цвета — проверьте, не портят ли они ваш образ

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Пастельные оттенки — это не только про весну или романтичные образы. Сегодня их активно используют в деловом, кэжуал и даже вечернем стиле. Главное — уметь правильно выбрать свой тон и грамотно его обыграть. Эти мягкие, приглушённые цвета подходят практически каждому, но требуют баланса и уверенности в образе.

Спортивная девушка
Фото: Designed be Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian
Спортивная девушка

Кому идут пастельные цвета?

Пастель подходит большинству людей, но особенно хорошо смотрится на обладателях следующих внешностей:

  1. Светлая кожа и волосы — молочные и пудровые оттенки подчёркивают нежность.
  2. Средиземноморский тип — беж, лаванда, мята добавляют коже свежести.
  3. Темнокожие девушки — яркие пастельные тона (персиковый, голубой) создают потрясающий контраст и подчёркивают достоинства внешности.

Важно: не все пастельные тона «универсальны». Например, холодный голубой может «вымывать» цвет лица у тёплого цветотипа, а желтовато-персиковый — делать холодную кожу тусклой.

Как сочетать пастельные оттенки стильно?

  • Монохромный образ — сочетание пастели одного цвета в разных оттенках (например, пыльно-розовый + бежево-розовый) всегда смотрится стильно и нежно.
  • Пастель + нейтрал — серый, белый, молочный, графит идеально уравновешивают образ. Это отличный выбор для офиса или деловой встречи.
  • Контраст с яркими акцентами — пастельная база + яркий аксессуар (например, мятное платье и малиновая сумка) делает образ интереснее.
  • Микс разных пастельных тонов — голубой + лиловый, персик + мята, розовый + лимонный. Главное — следить, чтобы оттенки были одинаково тёплыми или холодными.

Пастельные оттенки — универсальное решение для тех, кто хочет выглядеть свежо, современно и утончённо. Главное — подобрать «свой» тон и правильно расставить акценты. Попробуйте поэкспериментировать: возможно, именно пастель придаст вашему образу новую глубину и стиль.

Уточнения

Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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