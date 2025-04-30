Отрастить волосы за 3 месяца? Все, что тебе нужно — это не забывать про эти 5 секунд в кресле парикмахера

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2:59
Моя семья » Красота и стиль

Как часто нужно стричь волосы, чтобы они росли быстрее и оставались здоровыми? Этот вопрос волнует многих, но правда в том, что стрижка сама по себе не ускоряет рост волос. Волосы растут из фолликулов на коже головы, а не с кончиков. Однако регулярная стрижка играет ключевую роль в поддержании их здоровья, предотвращая ломкость и расщепление концов.

Девушка блондинка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка блондинка

Почему стрижка важна

Когда кончики волос начинают расщепляться, повреждение поднимается выше и постепенно разрушает структуру волоса. Это может привести к потере длины, несмотря на усилия по уходу. Поэтому даже тем, кто мечтает о длинных волосах, нужно время от времени обновлять кончики. Так ваши волосы будут не только длинными, но и крепкими.

Частота стрижки: когда и как часто

  • Каждые 6-8 недель — если вы часто используете горячие укладочные инструменты или окрашиваете волосы. Такие процедуры делают волосы более ломкими, и регулярная стрижка поможет сохранить их здоровье.
  • Каждые 8-12 недель — для волос, которые не подвергаются регулярному тепловому воздействию или окрашиванию.
  • Каждые 12-16 недель — для тех, кто хочет отрастить длинные волосы и не имеет проблем с секущимися концами. Но даже в этом случае обрезать кончики хотя бы немного нужно, чтобы сохранить здоровье волос.

Тип волос и их влияние на частоту стрижки

  • Тонкие волосы — склонны к ломкости и расщеплению кончиков, поэтому рекомендуется стричь их каждые 6-8 недель.
  • Густые и средние волосы — могут требовать стрижки 1 раз в 10-12 недель, если они здоровы.
  • Вьющиеся волосы — чаще всего более сухие, и их нужно подстригать каждые 8-12 недель, чтобы предотвратить спутывание и сухость.

Как понять, что пора к парикмахеру

Не стоит полагаться только на календарь. Обратите внимание на состояние волос: если кончики стали ломкими или секущимися, если волосы потеряли объем или стали трудно укладываться — значит, пора подстричься. Также обратите внимание на сухость и шероховатость волос, трудности с расчесыванием, особенно после мытья.

Поддержание длины: маленькие секреты

Для поддержания длины волос можно делать сухую стрижку на секущихся концах. Это помогает минимизировать повреждения, не теряя длины. Главное — регулярность и правильный уход между посещениями парикмахера.

Что влияет на здоровье волос

  • Уход: деликатное расчесывание, увлажнение и питание с помощью масел, масок и бальзамов.
  • Защита: от УФ-лучей и воздействия тепловых инструментов.
  • Питание: волосы нуждаются в витаминах, белках, железе и омега-3.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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