Никакой жары и дискомфорта: главные летние тренды 2025, которые вы полюбите

Лето 2025 обещает стать временем не только ярких красок и отпусков, но и настоящего модного освобождения. Дизайнеры по всему миру сделали ставку на простоту, натуральность и лёгкость — всё ради того, чтобы мы чувствовали себя свободно, не жертвуя стилем.
Главный ориентир летнего гардероба — дышащие, натуральные ткани. Лён, муслин и органический хлопок заняли лидирующие позиции на подиумах. Эти материалы не только выглядят элегантно, но и обеспечивают максимальный комфорт даже в самую жаркую погоду. Объёмные рубашки, струящиеся платья и свободные брюки — всё это сочетается с минималистичной эстетикой нового сезона.
Мода на oversize никуда не уходит, но в 2025 она обретает новые формы. Драпировки, воздушные рукава, асимметричные линии и наслоение тонких тканей создают эффект невесомости. Особый акцент делают на свободе движений: никаких жёстких корсетов или плотных тканей — только мягкость и струящиеся формы.
В палитре этого лета сочетаются два направления: нежные пастельные тона (лаванда, мята, молочный, бледно-голубой) и яркие вспышки сочных цветов — апельсин, лайм, роза. Главное — не бояться миксовать, создавая игривые и лёгкие образы.
Даже аксессуары в этом сезоне становятся «невесомыми». Минималистичные сандалии, плетёные сумки, соломенные шляпы и очки oversize — всё для того, чтобы дополнить образ, не перегружая его.
Лето 2025 — это о свободе быть собой. Модные тренды не требуют сложных решений, они поддерживают комфорт, индивидуальность и лёгкость.
Лён — род травянистых растений семейства Льновые (Linaceae).
Хло́пок — волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника; важнейшее и наиболее дешёвое из распространённых растительных волокон.
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