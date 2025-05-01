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Никакой жары и дискомфорта: главные летние тренды 2025, которые вы полюбите

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Лето 2025 обещает стать временем не только ярких красок и отпусков, но и настоящего модного освобождения. Дизайнеры по всему миру сделали ставку на простоту, натуральность и лёгкость — всё ради того, чтобы мы чувствовали себя свободно, не жертвуя стилем.

Летняя поездка
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Летняя поездка

Льняные ткани и хлопок — главные материалы сезона

Главный ориентир летнего гардероба — дышащие, натуральные ткани. Лён, муслин и органический хлопок заняли лидирующие позиции на подиумах. Эти материалы не только выглядят элегантно, но и обеспечивают максимальный комфорт даже в самую жаркую погоду. Объёмные рубашки, струящиеся платья и свободные брюки — всё это сочетается с минималистичной эстетикой нового сезона.

Новый взгляд на крой и силуэт

Мода на oversize никуда не уходит, но в 2025 она обретает новые формы. Драпировки, воздушные рукава, асимметричные линии и наслоение тонких тканей создают эффект невесомости. Особый акцент делают на свободе движений: никаких жёстких корсетов или плотных тканей — только мягкость и струящиеся формы.

Пастель против яркости: игра на контрастах

В палитре этого лета сочетаются два направления: нежные пастельные тона (лаванда, мята, молочный, бледно-голубой) и яркие вспышки сочных цветов — апельсин, лайм, роза. Главное — не бояться миксовать, создавая игривые и лёгкие образы.

Аксессуары тоже отдыхают

Даже аксессуары в этом сезоне становятся «невесомыми». Минималистичные сандалии, плетёные сумки, соломенные шляпы и очки oversize — всё для того, чтобы дополнить образ, не перегружая его.

Лето 2025 — это о свободе быть собой. Модные тренды не требуют сложных решений, они поддерживают комфорт, индивидуальность и лёгкость. 

Уточнения

Лён — род травянистых растений семейства Льновые (Linaceae).

Хло́пок — волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника; важнейшее и наиболее дешёвое из распространённых растительных волокон.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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