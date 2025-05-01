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Выглядеть на два размера меньше без фитнеса? Вот как это делают стилисты

Моя семья » Красота и стиль

Пара сантиметров в талии, немного визуального роста и ощущение лёгкости — всё это можно получить без тренировок и ограничений в еде. Достаточно знать несколько стилистических приёмов, которые работают как фильтр, только в реальности. Делимся главными лайфхаками, которые помогут выглядеть стройнее уже сегодня.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Талия

1. Цвет и крой творят чудеса

  • Тёмные оттенки — твои лучшие друзья: чёрный, бордовый, изумрудный и тёмно-синий зрительно "съедают" объёмы.

  • Акценты — оставь для аксессуаров, обуви или верхней части образа.

  • Крой имеет значение: выбирай А-силуэт, завышенную талию, юбки-карандаш и прямые брюки — всё, что подчёркивает, а не скрывает.

2. Слои без объёма

  • Кардиганы, жилеты, жакеты — отличные помощники. Главное, чтобы они были лёгкие и с чёткой линией плеч.

  • Избегай оверсайза, если не уверена — он может добавить +5 кг даже там, где их нет.

  • Вертикали — твой визуальный лайфхак: расстёгнутый верх, удлинённые украшения, V-образные вырезы.

3. Аксессуары с умом

  • Пояс — подчёркивает талию и создаёт нужный акцент.

  • Сумки — строго по размеру фигуры. Plus size лучше выбирать жёсткие, среднего размера.

  • Очки — широкие и геометричные формы визуально вытягивают лицо.

  • Серьги и цепочки — удлинённые, струящиеся, без округлостей.

4. Обувь — не просто обувь

  • Острый нос — вытягивает силуэт.

  • Каблук или платформа — даже небольшие придают стройности.

  • Обувь в тон кожи — идеально с юбками и шортами, визуально удлиняет ноги.

5. Осанка и уверенность — минус два размера

  • Прямая спина, плечи расправлены, подбородок вверх — и ты уже кажешься стройнее.

  • Добавь йогу или пилатес, чтобы поддерживать тонус.

  • Помни: уверенность — самый стройнящий аксессуар.

6. Прическа и макияж — не забывай!

  • Контуринг — визуально сужает лицо.

  • Объём на макушке или высокий хвост — делает образ вытянутым.

  • Длинные пряди и текстура — формируют вертикаль.

  • Правильный акцент на глаза или губы отвлекает от того, что хочется скрыть.

Уточнения

Стилист стилистка — специалист в области создания стиля (имиджа) человека с помощью:
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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