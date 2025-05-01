Выглядеть на два размера меньше без фитнеса? Вот как это делают стилисты

Пара сантиметров в талии, немного визуального роста и ощущение лёгкости — всё это можно получить без тренировок и ограничений в еде. Достаточно знать несколько стилистических приёмов, которые работают как фильтр, только в реальности. Делимся главными лайфхаками, которые помогут выглядеть стройнее уже сегодня.
Тёмные оттенки — твои лучшие друзья: чёрный, бордовый, изумрудный и тёмно-синий зрительно "съедают" объёмы.
Акценты — оставь для аксессуаров, обуви или верхней части образа.
Крой имеет значение: выбирай А-силуэт, завышенную талию, юбки-карандаш и прямые брюки — всё, что подчёркивает, а не скрывает.
Кардиганы, жилеты, жакеты — отличные помощники. Главное, чтобы они были лёгкие и с чёткой линией плеч.
Избегай оверсайза, если не уверена — он может добавить +5 кг даже там, где их нет.
Вертикали — твой визуальный лайфхак: расстёгнутый верх, удлинённые украшения, V-образные вырезы.
Пояс — подчёркивает талию и создаёт нужный акцент.
Сумки — строго по размеру фигуры. Plus size лучше выбирать жёсткие, среднего размера.
Очки — широкие и геометричные формы визуально вытягивают лицо.
Серьги и цепочки — удлинённые, струящиеся, без округлостей.
Острый нос — вытягивает силуэт.
Каблук или платформа — даже небольшие придают стройности.
Обувь в тон кожи — идеально с юбками и шортами, визуально удлиняет ноги.
Прямая спина, плечи расправлены, подбородок вверх — и ты уже кажешься стройнее.
Добавь йогу или пилатес, чтобы поддерживать тонус.
Помни: уверенность — самый стройнящий аксессуар.
Контуринг — визуально сужает лицо.
Объём на макушке или высокий хвост — делает образ вытянутым.
Длинные пряди и текстура — формируют вертикаль.
Правильный акцент на глаза или губы отвлекает от того, что хочется скрыть.
Стилист стилистка — специалист в области создания стиля (имиджа) человека с помощью:
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