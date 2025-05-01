Выглядеть на два размера меньше без фитнеса? Вот как это делают стилисты

Пара сантиметров в талии, немного визуального роста и ощущение лёгкости — всё это можно получить без тренировок и ограничений в еде. Достаточно знать несколько стилистических приёмов, которые работают как фильтр, только в реальности. Делимся главными лайфхаками, которые помогут выглядеть стройнее уже сегодня.

Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Талия

1. Цвет и крой творят чудеса

Тёмные оттенки — твои лучшие друзья: чёрный, бордовый, изумрудный и тёмно-синий зрительно "съедают" объёмы.

Акценты — оставь для аксессуаров, обуви или верхней части образа.

Крой имеет значение: выбирай А-силуэт, завышенную талию, юбки-карандаш и прямые брюки — всё, что подчёркивает, а не скрывает.

2. Слои без объёма

Кардиганы, жилеты, жакеты — отличные помощники. Главное, чтобы они были лёгкие и с чёткой линией плеч.

Избегай оверсайза, если не уверена — он может добавить +5 кг даже там, где их нет.

Вертикали — твой визуальный лайфхак: расстёгнутый верх, удлинённые украшения, V-образные вырезы.

3. Аксессуары с умом

Пояс — подчёркивает талию и создаёт нужный акцент.

Сумки — строго по размеру фигуры. Plus size лучше выбирать жёсткие, среднего размера.

Очки — широкие и геометричные формы визуально вытягивают лицо.

Серьги и цепочки — удлинённые, струящиеся, без округлостей.

4. Обувь — не просто обувь

Острый нос — вытягивает силуэт.

Каблук или платформа — даже небольшие придают стройности.

Обувь в тон кожи — идеально с юбками и шортами, визуально удлиняет ноги.

5. Осанка и уверенность — минус два размера

Прямая спина, плечи расправлены, подбородок вверх — и ты уже кажешься стройнее.

Добавь йогу или пилатес, чтобы поддерживать тонус.

Помни: уверенность — самый стройнящий аксессуар.

6. Прическа и макияж — не забывай!

Контуринг — визуально сужает лицо.

Объём на макушке или высокий хвост — делает образ вытянутым.

Длинные пряди и текстура — формируют вертикаль.

Правильный акцент на глаза или губы отвлекает от того, что хочется скрыть.

Уточнения

Стилист стилистка — специалист в области создания стиля (имиджа) человека с помощью:





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