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Время сиять! Почему металлические кроссовки — не просто обувь, а настоящая магия стиля

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Вас тоже манят металлические кроссовки? Их серебристые и золотистые оттенки — это не просто мода, а настоящее открытие для весеннего сезона 2025 года. Эти кроссовки, как яркий акцент, способны легко изменить любой образ, добавив в него стильный блеск и футуристичную нотку.

Девушка в кроссовках
Фото: Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка в кроссовках

Если вы думали, что металлические кроссовки — это удел только ультрасовременных показов мод, то вы ошибаетесь. Тренд на них не ограничивается высокими подиумами: эти кроссовки становятся настоящим хитом и для уличного стиля. Не бойтесь добавить их в свой повседневный гардероб. Серебристые или золотистые оттенки отлично комбинируются с любыми элементами — от джинсов до строгих брюк и легких платьев.

Особенно актуальны металлические кроссовки в весеннем сезоне. Заменив привычные белые или черные модели, они придадут свежести любому наряду. Эти кроссовки великолепно сочетаются как с деловыми костюмами, так и с более расслабленными образами. Например, их можно носить с брючным костюмом или юбкой-футляром, чтобы добавить стильной изюминки офисному наряду.

Однако тренд на металлические кроссовки не ограничивается только масс-маркетом. Он стартовал на подиумах от таких известных брендов, как Dries Van Noten, Miu Miu и Gucci, но и спортивные марки не отстают. Сейчас такие кроссовки можно найти в более доступных ценовых категориях, например, от Adidas, New Balance и других популярных брендов.

Кроме того, не стоит забывать, что металлические оттенки добавляют образу легкости и современности, при этом они настолько универсальны, что подойдут практически к любому стилю — будь то casual, street style или более формальные образы. Не бойтесь экспериментировать с металлом в обуви, это одна из тех деталей, которая может преобразить даже самый обычный наряд.

Уточнения

Кроссовки (ед. ч. — кроссовка) - это вид обуви, предназначенный преимущественно для занятий спортом и активного отдыха, а также повседневной носки.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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