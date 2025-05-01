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Бреешь ноги утром? Тогда не удивляйся, почему уже вечером они колются

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Даже если ты давно перешла на воск, шугаринг или эпилятор, всё равно в жизни бывает момент, когда спасает только бритва. Но вот вопрос: знаешь ли ты, когда именно лучше брить ноги, чтобы кожа дольше оставалась шелковистой? Спойлер — не утром и не "когда получится".

Бритьё ног
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Бритьё ног

Почему вечер — лучшее время для бритья

Эксперты уверены: идеальное время для бритья ног — перед сном. И на то есть веская причина. Ночью наше тело немного отекает — да-да, в том числе и кожа на ногах. Волоски слегка втягиваются в фолликулы, и благодаря этому гладкость сохраняется дольше.

А если сделать это после душа или ванны, эффект усиливается: поры раскрываются, волоски поддаются бритве у самого основания. Результат — минимум раздражения и максимум удовольствия от прикосновения к коже.

Как правильно брить ноги: чеклист для идеального результата

  1. Распарь кожу в душе минимум 10 минут. Это приподнимет волоски.

  2. Используй скраб или мочалку из люфы, чтобы убрать ороговевшие клетки.

  3. Никакого мыла! Только пенка, крем или гель — для лучшего скольжения.

  4. Двигайся по росту волос, если они длинные, и против роста, если короткие.

  5. Не нажимай на станок — современные бритвы сами справятся.

  6. Работай участками, не пытайся "снять всё одним движением".

  7. После бритья — мягкое промокание полотенцем, без трения.

  8. Увлажнение — обязательно! Лосьон или крем после процедуры — твои лучшие друзья.

Частые ошибки, которые портят всё

  • Бритва с одним лезвием или затупившаяся — нет, нет и ещё раз нет.

  • Мыло вместо геля — сухость и раздражение обеспечены.

  • Сухое бритьё - путь к порезам.

  • Хаотичные движения — к порезам и пропущенным участкам.

  • Средства после бритья с алкоголем — только усугубят раздражение.

А если вопрос от подростка

Интерес к бритью появляется во время гормональной перестройки — с 12 до 14 лет. До этого трогать волосы не стоит. А если решение принято, важно не стыдить и не запугивать, а научить — как безопасно, гигиенично и без боли.

Уточнения

Бри́твенный стано́к (безопа́сная бри́тва)— приспособление, которое держит лезвие бритвы во время бритья. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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