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Лазер, который стирает возраст: в каком возрасте фракционное омоложение работает лучше всего

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Современная косметология предлагает множество способов продлить молодость кожи без скальпеля. Одним из самых эффективных и популярных методов стала процедура фракционного омоложения. Но подойдёт ли она всем? И в каком возрасте стоит о ней задуматься?

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

Что такое фракционное омоложение?

Фракционное омоложение — это лазерная процедура, при которой воздействие оказывается не на всю поверхность кожи, а точечно, фракциями. Лазер проникает в глубокие слои дермы, стимулируя выработку коллагена, улучшая рельеф кожи и выравнивая её тон.

Существует два основных вида процедуры:

  • Абляционное фракционное омоложение — удаляет верхний слой кожи, давая быстрый и выраженный эффект.
  • Неабляционное — воздействует глубже, не повреждая поверхность, с меньшим восстановительным периодом.

Когда стоит задуматься о процедуре

Фракционное омоложение не относится к категории процедур "по молодости". Обычно его рекомендуют:

  • после 30 лет — при первых признаках старения;
  • после 35–40 лет — при снижении упругости, расширенных порах, пигментации и мелких морщинах;
  • после 50 лет — как альтернатива пластическим операциям в рамках комплексного ухода.

Важно понимать, что процедура больше подходит тем, у кого кожа начала терять тонус, появился тусклый оттенок и ухудшился рельеф.

Кому точно стоит попробовать

Фракционное омоложение показано людям:

  1. с постакне и шрамами;
  2. с морщинами, в том числе мимическими;
  3. с пигментными пятнами;
  4. с дряблой, обезвоженной кожей;
  5. с неровным тоном лица.

Процедура может стать отличным решением, если другие методы уже не дают желаемого результата, но к пластике вы не готовы.

Фракционное омоложение — это современный способ улучшить внешний вид кожи, не прибегая к радикальным мерам. Правильно подобранное время и грамотное проведение — залог видимого и стойкого результата.

Уточнения

Омоложе́ние или ревитализа́ция, реювена́ция — представление о возможности обратить вспять процесс старения.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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