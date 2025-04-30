Лазер, который стирает возраст: в каком возрасте фракционное омоложение работает лучше всего

Современная косметология предлагает множество способов продлить молодость кожи без скальпеля. Одним из самых эффективных и популярных методов стала процедура фракционного омоложения. Но подойдёт ли она всем? И в каком возрасте стоит о ней задуматься?
Фракционное омоложение — это лазерная процедура, при которой воздействие оказывается не на всю поверхность кожи, а точечно, фракциями. Лазер проникает в глубокие слои дермы, стимулируя выработку коллагена, улучшая рельеф кожи и выравнивая её тон.
Существует два основных вида процедуры:
Фракционное омоложение не относится к категории процедур "по молодости". Обычно его рекомендуют:
Важно понимать, что процедура больше подходит тем, у кого кожа начала терять тонус, появился тусклый оттенок и ухудшился рельеф.
Фракционное омоложение показано людям:
Процедура может стать отличным решением, если другие методы уже не дают желаемого результата, но к пластике вы не готовы.
Фракционное омоложение — это современный способ улучшить внешний вид кожи, не прибегая к радикальным мерам. Правильно подобранное время и грамотное проведение — залог видимого и стойкого результата.
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