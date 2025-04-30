Лазер, который стирает возраст: в каком возрасте фракционное омоложение работает лучше всего

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Современная косметология предлагает множество способов продлить молодость кожи без скальпеля. Одним из самых эффективных и популярных методов стала процедура фракционного омоложения. Но подойдёт ли она всем? И в каком возрасте стоит о ней задуматься?

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Массаж лица

Что такое фракционное омоложение?

Фракционное омоложение — это лазерная процедура, при которой воздействие оказывается не на всю поверхность кожи, а точечно, фракциями. Лазер проникает в глубокие слои дермы, стимулируя выработку коллагена, улучшая рельеф кожи и выравнивая её тон.

Существует два основных вида процедуры:

Абляционное фракционное омоложение — удаляет верхний слой кожи, давая быстрый и выраженный эффект.

— удаляет верхний слой кожи, давая быстрый и выраженный эффект. Неабляционное — воздействует глубже, не повреждая поверхность, с меньшим восстановительным периодом.

Когда стоит задуматься о процедуре

Фракционное омоложение не относится к категории процедур "по молодости". Обычно его рекомендуют:

после 30 лет — при первых признаках старения;

— при первых признаках старения; после 35–40 лет — при снижении упругости, расширенных порах, пигментации и мелких морщинах;

— при снижении упругости, расширенных порах, пигментации и мелких морщинах; после 50 лет — как альтернатива пластическим операциям в рамках комплексного ухода.

Важно понимать, что процедура больше подходит тем, у кого кожа начала терять тонус, появился тусклый оттенок и ухудшился рельеф.

Кому точно стоит попробовать

Фракционное омоложение показано людям:

с постакне и шрамами; с морщинами, в том числе мимическими; с пигментными пятнами; с дряблой, обезвоженной кожей; с неровным тоном лица.

Процедура может стать отличным решением, если другие методы уже не дают желаемого результата, но к пластике вы не готовы.

Фракционное омоложение — это современный способ улучшить внешний вид кожи, не прибегая к радикальным мерам. Правильно подобранное время и грамотное проведение — залог видимого и стойкого результата.

Уточнения

Омоложе́ние или ревитализа́ция, реювена́ция — представление о возможности обратить вспять процесс старения.

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