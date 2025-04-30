Пять активных ингредиентов, которые навсегда изменят ваш уход за кожей в 2025 году

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Каждый год индустрия красоты удивляет нас новыми открытиями, и 2025 не стал исключением. Основное внимание сместилось на умный и осознанный уход — теперь акцент делается не на количестве средств, а на качестве их состава. Какие активные компоненты заняли топовые позиции в этом году и чем они полезны для кожи? Разбираемся ниже.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

1. Пептиды нового поколения

Пептиды остаются в числе лидеров, но теперь в игру вступают мультифункциональные комплексы. Они способны не только стимулировать выработку коллагена, но и защищать кожу от стресса, выравнивать тон и укреплять барьер.

2. Ферментированные компоненты

Ферментированные экстракты, полученные с помощью биотехнологий, становятся всё более популярными. Они лучше проникают в кожу, обладают высокой биодоступностью и минимальным риском раздражения. Особенно ценятся ферментированные грибы, рис и водоросли.

3. Постбиотики

Если пробиотики уже знакомы большинству, то постбиотики — новинка. Это продукты жизнедеятельности "полезных" бактерий, которые восстанавливают микробиом кожи, усиливают её иммунитет и уменьшают воспаления. Подходят даже для чувствительной и склонной к акне кожи.

4. Глюконолактон и другие поли-гидроксикислоты (PHA)

Мягкая альтернатива AHA- и BHA-кислотам. PHA-кислоты обеспечивают деликатное отшелушивание, не вызывая раздражения. Отличный вариант для тех, кто хочет сияющую кожу, но страдает от чувствительности.

Почему тренды уходят в сторону «умной» косметики

Современные потребители всё чаще выбирают не просто “популярные” средства, а продукты с доказанной эффективностью. Люди анализируют состав, ищут клинические данные и требуют адаптированных решений под конкретные потребности кожи. Это повлияло и на бренды — они теперь акцентируют внимание на научных разработках и прозрачности.

Уточнения

Пепти́ды — семейство веществ, молекулы которых построены из двух и более остатков аминокислот, соединённых в цепь пептидными (амидными) связями −C(O)NH−.



Ферме́нты или энзи́мы — обычно сложные белковые соединения, РНК (рибозимы) или их комплексы, ускоряющие химические реакции в живых системах. Каждый фермент, свернутый в определённую структуру, ускоряет соответствующую химическую реакцию: реагенты в такой реакции называются субстратами, а получающиеся вещества — продуктами.



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