У них это норма, у нас — лайфхак: корейские бьюти-привычки, о которых в России почти не знают

3:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гладкая кожа без макияжа, ровный тон, сияние без жирного блеска — результат не генного везения, а системного ухода. Корейская бьюти-рутина — это не просто набор баночек, а образ мышления. Вот шесть привычек, которые делают кожу кореянок такой, какой мы её видим в дорамах и на обложках — и которые можно взять на вооружение уже сейчас.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кореянка

Уход начинается с мышления, а не с тревоги

В Южной Корее кожа — предмет уважения, а не постоянной борьбы. Уход — это ежедневная рутина, как чистка зубов. Девочки с 12 лет знают, что такое SPF, а женщины за 40 часто обходятся без тональных основ — кожа в хорошем состоянии не нуждается в маскировке.

Что стоит взять на заметку

Подходить к уходу спокойно и последовательно.

Не начинать рутину в панике ("нужно срочно что-то намазать!").

Смотреть на кожу при дневном свете, а не в тени ванной.

Двойное очищение — каждый день

Метод двухэтапного очищения — это база: сначала гидрофильное масло, затем пенка. Такой подход позволяет снять макияж, загрязнения, излишки себума — и не пересушить кожу.

Совет: даже если кожа жирная — масляное очищение помогает балансировать себум, а не усиливает жирность.

Хаос на полке = хаос на лице

Кореянки не смешивают бренды и активы наобум. Уход строится по схеме:

Утро - защита и увлажнение

- защита и увлажнение Вечер - восстановление.

Продукты подбираются по типу кожи, сезону, гормональному циклу и даже уровню стресса. Каждое средство имеет чёткую цель, а не "просто потому что скидка".

SPF — каждый день, в любое время

SPF в Корее — как нижнее бельё: надевается всегда. Он нужен не "от загара", а от старения.

Что делают кореянки

Наносят фильтр даже дома, если сидят у окна или у монитора.

Обновляют его каждые 3-4 часа.

Не рассчитывают на "SPF в тоналке".

Маски — это не 20 минут, а ритуал

Гидрогелевые маски надеваются на 3-4 часа и не снимаются "по таймеру". Кожа успевает впитать максимум, становится плотной, упругой и визуально отдохнувшей. Это альтернатива дорогостоящим процедурам — особенно при регулярном применении.

7 Skin Method — увлажнение слоями

Суть метода: нанести тонер 3-7 раз подряд. Звучит странно, но именно так кожа получает полноценную гидратацию. Особенно важно в зимний сезон и при обезвоженности. Кожа становится плотнее, ровнее, "наполненной" и готовой к макияжу.

Needle Shot и спикулы: эффект "дорогого лица"

Микроспикулы — это микроиглы из морских губок, которые создают в коже каналы для лучшего проникновения активов (пептиды, ниацинамид, аденозин и др.). Эффект — как от мягкой биоревитализации: кожа уплотняется, разглаживается, начинает сиять. Без уколов.

Результат

Тонус, сияние, сглаженность.

Меньше пигментации и капризов.

Эффект "отфильтрованной" кожи — без фильтра.

Корейская бьюти-рутина — это не количество баночек, а подход: последовательность, мягкость, защита и системность. Это именно тот случай, когда "меньше, но лучше" работает на 100%.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.