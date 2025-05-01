Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здесь торгуют, как в XIV веке: 4 города, где можно почувствовать себя в эпохе Тюдоров
5 причин немедленно перейти на чёрный кофе
Chery выкупает заводы Volkswagen: конец немецкой эпохи в Китае
Весенний салат с крапивой: идеальный ужин для похудения за 30 минут
Опасно и корыстно: Маска уличили в манипуляциях ради спасения бизнеса
Мяукаете с акцентом? Что на самом деле думает кошка о вашем кошачьем языке
Газон в дырочку, а подозреваемых — нет: кто копает ночью под носом
Космический мираж оказался настоящим: что за монстр скрывался в ультрафиолете
Пятно на ковре и вонь? Секрет, как всё это убрать без следа

У них это норма, у нас — лайфхак: корейские бьюти-привычки, о которых в России почти не знают

3:35
Моя семья » Красота и стиль

Гладкая кожа без макияжа, ровный тон, сияние без жирного блеска — результат не генного везения, а системного ухода. Корейская бьюти-рутина — это не просто набор баночек, а образ мышления. Вот шесть привычек, которые делают кожу кореянок такой, какой мы её видим в дорамах и на обложках — и которые можно взять на вооружение уже сейчас.

Кореянка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кореянка

Уход начинается с мышления, а не с тревоги

В Южной Корее кожа — предмет уважения, а не постоянной борьбы. Уход — это ежедневная рутина, как чистка зубов. Девочки с 12 лет знают, что такое SPF, а женщины за 40 часто обходятся без тональных основ — кожа в хорошем состоянии не нуждается в маскировке.

Что стоит взять на заметку

  • Подходить к уходу спокойно и последовательно.
  • Не начинать рутину в панике ("нужно срочно что-то намазать!").
  • Смотреть на кожу при дневном свете, а не в тени ванной.

Двойное очищение — каждый день

Метод двухэтапного очищения — это база: сначала гидрофильное масло, затем пенка. Такой подход позволяет снять макияж, загрязнения, излишки себума — и не пересушить кожу.

Совет: даже если кожа жирная — масляное очищение помогает балансировать себум, а не усиливает жирность.

Хаос на полке = хаос на лице

Кореянки не смешивают бренды и активы наобум. Уход строится по схеме:

  • Утро - защита и увлажнение
  • Вечер - восстановление.

Продукты подбираются по типу кожи, сезону, гормональному циклу и даже уровню стресса. Каждое средство имеет чёткую цель, а не "просто потому что скидка".

SPF — каждый день, в любое время

SPF в Корее — как нижнее бельё: надевается всегда. Он нужен не "от загара", а от старения.

Что делают кореянки

  • Наносят фильтр даже дома, если сидят у окна или у монитора.
  • Обновляют его каждые 3-4 часа.
  • Не рассчитывают на "SPF в тоналке".

Маски — это не 20 минут, а ритуал

Гидрогелевые маски надеваются на 3-4 часа и не снимаются "по таймеру". Кожа успевает впитать максимум, становится плотной, упругой и визуально отдохнувшей. Это альтернатива дорогостоящим процедурам — особенно при регулярном применении.

7 Skin Method — увлажнение слоями

Суть метода: нанести тонер 3-7 раз подряд. Звучит странно, но именно так кожа получает полноценную гидратацию. Особенно важно в зимний сезон и при обезвоженности. Кожа становится плотнее, ровнее, "наполненной" и готовой к макияжу.

Needle Shot и спикулы: эффект "дорогого лица"

Микроспикулы — это микроиглы из морских губок, которые создают в коже каналы для лучшего проникновения активов (пептиды, ниацинамид, аденозин и др.). Эффект — как от мягкой биоревитализации: кожа уплотняется, разглаживается, начинает сиять. Без уколов.

Результат

  • Тонус, сияние, сглаженность.
  • Меньше пигментации и капризов.
  • Эффект "отфильтрованной" кожи — без фильтра.

Корейская бьюти-рутина — это не количество баночек, а подход: последовательность, мягкость, защита и системность. Это именно тот случай, когда "меньше, но лучше" работает на 100%.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Авто
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Солёная защита: как спасти лук от болезней и не испортить землю
Садоводство, цветоводство
Солёная защита: как спасти лук от болезней и не испортить землю Аудио 
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Садоводство, цветоводство
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали Аудио 
Популярное
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется

Как часто нужно кормить кошку? Всё зависит от её возраста, активности и здоровья. Рассказываем, как выбрать режим, который сделает питомца счастливым.

Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Не просто милый цветочек: что нужно знать, прежде чем сажать подснежники в саду
Машина вроде новая, а двигатель уже стонет — причина может быть в одной функции
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Последние материалы
У них это норма, у нас — лайфхак: корейские бьюти-привычки, о которых в России почти не знают
Здесь торгуют, как в XIV веке: 4 города, где можно почувствовать себя в эпохе Тюдоров
5 причин немедленно перейти на чёрный кофе
Опасно и корыстно: Маска уличили в манипуляциях ради спасения бизнеса
Chery выкупает заводы Volkswagen: конец немецкой эпохи в Китае
Весенний салат с крапивой: идеальный ужин для похудения за 30 минут
Газон в дырочку, а подозреваемых — нет: кто копает ночью под носом
Космический мираж оказался настоящим: что за монстр скрывался в ультрафиолете
Мяукаете с акцентом? Что на самом деле думает кошка о вашем кошачьем языке
Затмение теннисиста в Остраве: он покрыл всех матом на чешском турнире и едва не подрался
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.