Модные, но опасные: почему некоторые бьюти-модификации лучше не делать никогда

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Кому-то достаточно пары татуировок или серёжки в носу, а кто-то готов изменить себя радикально — вплоть до удаления рёбер и татуажа глазных яблок. Такие процедуры часто подаются как способ самовыражения, но мало кто говорит о рисках, последствиях и цене, которую может потребовать тело в ответ.

Девушка с тату и пирсингом
Фото: Designed be Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с тату и пирсингом

Перед тем как решиться на необратимую модификацию, важно понимать, что мода проходит, а вот осложнения могут остаться навсегда.

Татуаж глазных яблок: цветной взгляд, который может лишить зрения

Окрашивание склеры — это не про линзы и даже не про операцию. Это прямое введение пигмента под слизистую оболочку глаза. Процедура не имеет лицензий и стандартов безопасности. Из-за ошибок при выполнении или индивидуальной реакции может развиться воспаление, аллергия и даже слепота. При этом вернуть глаз в исходное состояние невозможно — пигмент может остаться навсегда или потребовать сложнейших операций с непредсказуемым результатом.

Интимное шрамирование: боль вместо удовольствия

Шрамирование — это создание узоров на теле путём контролируемых повреждений кожи. И если на спине или плече это уже экзотика, то нанесение таких "украшений" на интимные зоны — это уже откровенный риск. Кожа в этих местах очень тонкая и чувствительная, поэтому после процедуры может возникнуть боль, снижение чувствительности, проблемы с заживлением, постоянный дискомфорт. При этом салонные условия редко соответствуют медицинским, а значит, возрастает риск заражения, аллергии или даже кровопотери.

Удаление рёбер ради талии: опасная цена тонкого силуэта

Удаление нижних рёбер якобы помогает добиться той самой "осиный" талии. Однако это серьёзное хирургическое вмешательство с массой последствий. При повреждении плевры во время операции может развиться пневмоторакс — коллапс лёгкого и резкое нарушение дыхания. Кроме того, рёбра защищают внутренние органы, и их удаление может нарушить работу печени, почек, кишечника. А если вмешательство проводит человек без медицинской квалификации, риски возрастают многократно.

Раздвоение языка: экстрим со вкусом… потери чувствительности

Язык, разделённый на две части, действительно может произвести эффект. Но этот эффект может обернуться потерей вкуса, инфекциями и нарушениями приёма пищи. Слизистая рта — нестерильная зона, и любое вмешательство требует медицинского контроля. В противном случае — воспаления, боль, проблемы с глотанием и даже развитие хронических нарушений ЖКТ.

Зубы-вампиры: путь от вау до менингита

Подточенные зубы-клыки выглядят впечатляюще. Но при нарушении целостности эмали может начаться воспалительный процесс, особенно если речь идёт об эстетической обработке без соблюдения медицинских стандартов. Инфекция, начавшаяся в корне зуба, может добраться до головного мозга — и закончиться менингитом или даже летальным исходом. Не говоря уже о том, что вернуть обточенный зуб в прежнее состояние уже не получится.

Иногда лучше просто подумать дважды

Все эти модификации могут казаться способом выделиться, но тело — не холст, который можно без последствий переписать. Экстрим требует не только смелости, но и осознанности. Ведь здоровье — это то, что сложнее всего восстановить.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я - это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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