SPF-культ или здравый смысл: когда защита действительно нужна, а когда — лишняя

2:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В индустрии красоты давно твердят: солнцезащитный крем нужно наносить ежедневно, в любую погоду. Но действительно ли это так необходимо — или перед нами хорошо упакованный маркетинг? Разбираемся вместе с дерматологами, биологами и производителями самых модных SPF-продуктов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

Новый SPF: защита плюс уход

Совсем недавно бренд Augustinus Bader выпустил "The Sunscreen" — солнцезащитный крем, который, по словам создателей, стал "главной инновацией с момента изобретения SPF". Он не просто защищает, но и восстанавливает кожу, снижая воспаление. Формула разрабатывалась четыре года — и, в отличие от старых средств, это уже не просто экран от солнца, а почти лечебное покрытие.

То же направление выбрал и бренд Sisley, обновив линейку Sunleÿa. В их SPF заложена защита не только от UVA, но и от гликирования, которое разрушает коллаген. Крем Lancaster обещает даже корректировать пигментацию и морщины.

А нужно ли вообще каждый день

Вот здесь мнения разделяются. Некоторые бренды продвигают идею круглогодичного использования SPF, независимо от погоды. Но профессор фотобиологии Брайан Диффи говорит:

"Наносить крем ежедневно — плохая привычка. В дождливый день в Великобритании вы получаете всего 15 секунд солнечного воздействия. Это ничтожно".

Диффи утверждает: если вы проводите день в помещении и уровень УФ ниже трёх — защита не нужна. И даже Австралия, где рак кожи — национальная проблема, недавно пересмотрела свои рекомендации.

А если всё-таки использовать

Важно знать, как наносить SPF правильно. Большинство людей используют в два раза меньше крема, чем нужно — а значит, SPF 50 превращается в SPF 25. Куда эффективнее — добавить тень, шляпу и одежду с длинными рукавами.

Кроме того, новые исследования всё чаще поднимают вопросы безопасности: некоторые фильтры могут всасываться в кровь, а наночастицы — вызывать сомнения у учёных. Поэтому многие бренды разрабатывают минеральные версии и новые формулы, чтобы избежать потенциальных рисков.

Итак, как жить с солнцем

Вывод прост: защита нужна, когда солнце действительно активно. В отпуске, при длительных прогулках, после пилингов и лазеров — обязательно. А вот мазаться кремом ежедневно в пасмурный день — скорее привычка, чем необходимость. Главное — подходить к уходу с умом, а не по инерции.

Уточнения

Дерматология - раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения.



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