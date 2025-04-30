Забудь обыденную растяжку! Вот как сделать свою осанку идеальной за 20 секунд

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Время для растяжки найти бывает сложно, особенно в условиях современного ритма жизни. Но это то, что стоит внедрить в свой день, ведь растяжка — это не только способ сохранить гибкость суставов, но и секрет молодости кожи и красоты осанки. Здоровая осанка снижает видимость двойного подбородка и уменьшает отечность лица, а гибкость помогает избежать болей в спине и шее.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Как начать

Можно начинать с малого. Даже короткие, но регулярные упражнения — это уже огромный шаг к улучшению общего состояния организма. Попробуй делать растяжку перед сном или сразу после пробуждения. Например, одно из самых эффективных упражнений можно выполнить, даже не вставая с кровати.

Упражнение для гибкости и здоровья спины

Ляг на правый бок, чтобы расслабиться и сконцентрироваться на растяжке.

Заведи правую руку за спину и выпрямь её так, чтобы она была перпендикулярна телу.

Подними левую ногу, согни её в колене и аккуратно поставь за правую ногу, не разгибая.

Останься в этом положении минимум 20 секунд, дыши расслабленно и обрати внимание на тянущиеся мышцы.

Затем повтори упражнение на другую сторону.

Советы для максимальной эффективности

Во время выполнения упражнения не торопись и избегай резких движений. Можешь немного покачиваться в позе — это улучшит растяжку и добавит комфорта. После того как закончишь, можешь немного полежать на коврике с иголками — это поможет улучшить микроциркуляцию и снять напряжение.

Если времени на полноценные тренировки не хватает, можно использовать аппликатор Кузнецова. Он значительно улучшает кровообращение и помогает избавиться от болей в спине и ногах, особенно если твой день связан с длительным сидением.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.



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