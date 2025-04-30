Кожа сдала позиции? Один тюбик — и она снова на передовой

2:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом кожа требует не просто ухода — она нуждается в осознанной и продуманной защите. Особенно в теплое время года, когда воздействие ультрафиолетовых лучей усиливается. И именно здесь на первый план выходят фармацевтические солнцезащитные средства — продукты, разработанные не только для защиты, но и для борьбы с признаками старения.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Почему появляются пятна

Одна из самых распространённых проблем зрелой кожи — пигментные пятна. Основная причина — чрезмерное пребывание на солнце без должной защиты. Именно фармацевтические солнцезащитные средства с фильтрами последнего поколения и активами, вроде витамина C, эффективно предотвращают гиперпигментацию, одновременно улучшая тон и сияние кожи.

Влага — ключ к молодости

С возрастом кожа теряет способность удерживать влагу. Чтобы избежать обезвоживания, выбирайте кремы с гиалуроновой кислотой и керамидами — они восстанавливают гидролипидный барьер и возвращают коже мягкость. Особенно эффективны продукты с SPF 50 — они обеспечивают мощную защиту и глубоко увлажняют.

Антивозрастные компоненты

Ретинол и пептиды — не просто модные слова, а активные компоненты, стимулирующие выработку коллагена и повышающие эластичность кожи. Многие современные солнцезащитные кремы совмещают SPF и антивозрастной уход.

Чувствительная кожа требует особого подхода

Избегайте средств с отдушками, парабенами и агрессивными консервантами. Лучше всего подойдут мягкие формулы с SPF 30, созданные специально для чувствительной зрелой кожи.

Красота и защита в одном флаконе

Некоторые продукты имеют лёгкий тон, позволяя выровнять цвет лица, одновременно защищая его. Это отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть естественно, но ухоженно.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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