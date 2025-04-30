Кожа сдала позиции? Один тюбик — и она снова на передовой

С возрастом кожа требует не просто ухода — она нуждается в осознанной и продуманной защите. Особенно в теплое время года, когда воздействие ультрафиолетовых лучей усиливается. И именно здесь на первый план выходят фармацевтические солнцезащитные средства — продукты, разработанные не только для защиты, но и для борьбы с признаками старения.
Одна из самых распространённых проблем зрелой кожи — пигментные пятна. Основная причина — чрезмерное пребывание на солнце без должной защиты. Именно фармацевтические солнцезащитные средства с фильтрами последнего поколения и активами, вроде витамина C, эффективно предотвращают гиперпигментацию, одновременно улучшая тон и сияние кожи.
С возрастом кожа теряет способность удерживать влагу. Чтобы избежать обезвоживания, выбирайте кремы с гиалуроновой кислотой и керамидами — они восстанавливают гидролипидный барьер и возвращают коже мягкость. Особенно эффективны продукты с SPF 50 — они обеспечивают мощную защиту и глубоко увлажняют.
Ретинол и пептиды — не просто модные слова, а активные компоненты, стимулирующие выработку коллагена и повышающие эластичность кожи. Многие современные солнцезащитные кремы совмещают SPF и антивозрастной уход.
Избегайте средств с отдушками, парабенами и агрессивными консервантами. Лучше всего подойдут мягкие формулы с SPF 30, созданные специально для чувствительной зрелой кожи.
Некоторые продукты имеют лёгкий тон, позволяя выровнять цвет лица, одновременно защищая его. Это отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть естественно, но ухоженно.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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