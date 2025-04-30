Одна ложка — минус сантиметры: напиток, с которым вес начинает таять

Яблочный уксус (ACV) — это не просто приправа для салатов. Это мощный инструмент, способный ускорить метаболизм, снизить уровень сахара в крови и помочь в борьбе с лишним весом. Но как правильно его использовать, чтобы получить максимальную пользу?
Недавнее исследование, опубликованное в журнале Functional Foods, показало, что регулярное употребление яблочного уксуса может помочь уменьшить жировые отложения на животе и снизить уровень триглицеридов за 12 недель. Это подтверждает его эффективность в контроле веса и улучшении липидного профиля.
Употребление яблочного уксуса в чистом виде может повредить зубную эмаль и раздражать слизистую желудка. Поэтому важно знать, с чем его сочетать для безопасного и эффективного похудения:
При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта или приеме медикаментов проконсультироваться с врачом.
Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.
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