Одна ложка — минус сантиметры: напиток, с которым вес начинает таять

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Яблочный уксус (ACV) — это не просто приправа для салатов. Это мощный инструмент, способный ускорить метаболизм, снизить уровень сахара в крови и помочь в борьбе с лишним весом. Но как правильно его использовать, чтобы получить максимальную пользу?​

Фото: pxhere яблочный уксус

Научные факты: что говорит исследование

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Functional Foods, показало, что регулярное употребление яблочного уксуса может помочь уменьшить жировые отложения на животе и снизить уровень триглицеридов за 12 недель. Это подтверждает его эффективность в контроле веса и улучшении липидного профиля.

Как правильно употреблять яблочный уксус

Употребление яблочного уксуса в чистом виде может повредить зубную эмаль и раздражать слизистую желудка. Поэтому важно знать, с чем его сочетать для безопасного и эффективного похудения:​

С лимоном: лимонный сок добавит свежести и усилит детокс-эффект.

С медом: мед смягчит вкус и добавит полезных микроэлементов.

С имбирем: имбирь ускоряет обмен веществ и помогает бороться с воспалениями.​

Важные рекомендации

Не употреблять яблочный уксус в чистом виде.

Не превышать дозу 1–2 столовых ложек в день.

При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта или приеме медикаментов проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.



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