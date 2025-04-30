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Укладка устала, волосы выдохлись? Эта стрижка решает всё

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Средняя длина волос — комфортная классика. Многие не спешат менять её на что-то короче, даже когда появляется новый бьюти-тренд. Причина — не в отсутствии симпатии к коротким стрижкам. Скорее в страхе перед ежедневной укладкой и сложностями в уходе, особенно при прямых и непослушных волосах.

Девушка с длинными волосами
Фото: https://www.freepik.com by teksomolika
Девушка с длинными волосами

Но существует вариант, который способен изменить мнение. Он не требует усилий, подходит к разным формам лица и фактурам волос, а выглядеть может даже лучше, чем классическое каре. Речь идёт о бойфренд-бобе.

Что это такое

Бойфренд-боб — это расслабленная, чуть грубоватая версия классического каре. Вдохновлённый стилем 60-х, он теряет чёткую геометрию и обретает лёгкую небрежность. Стрижка делается немного ниже подбородка, с прямым срезом и минимальными слоями. Важно, чтобы выглядело так, будто ничего не делалось специально.

Почему он работает

  • Подходит к овальному, круглому и сердцевидному лицу
  • Добавляет объём при минимальном уходе
  • Хорошо смотрится с лёгкой волной или естественным пушком
  • Универсален для лета — не требует утюжка или фена

Как объяснить мастеру

Нужен срез по линии подбородка, прямой и плотный, с лёгкой текстурой по краям. Без сложных слоёв и филировки. Укладка — простая: прямой или немного смещённый пробор, свободная текстура. Локоны можно не фиксировать — чем естественнее, тем лучше.

Бойфренд-боб легко вписывается в жизнь, где нет времени на утюжки, а хочется выглядеть стильно. Стрижка для тех, кто ценит свободу и эффект без усилий.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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