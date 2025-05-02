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Как ваш выбор косметики влияет на экологию: 3 неочевидных факта

2:06
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Поддерживая местных предпринимателей, вы не только помогаете развитию малого бизнеса, но и вносите вклад в сохранение окружающей среды. Многие не подозревают, какой долгий и вредный для экологии путь проделывают товары, заказанные онлайн, например, увлажняющие кремы и сыворотки.

Пенка для умывания
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Пенка для умывания

Чтобы стимулировать осознанное потребление, мы предлагаем рассмотреть преимущества приобретения косметических товаров, произведенных в вашей стране, будь то средства по уходу за кожей, декор для дома или аксессуары.

Соответствует ли качество продукции отечественных брендов зарубежной?

Индустрия ухода за кожей значительно расширилась за последние годы, что привело к появлению множества брендов, предлагающих профессиональные продукты. С ростом осведомленности потребителей о потребностях своей кожи, на рынке появляется все больше местных производителей, предлагающих высококачественные средства.

Это означает, что нет необходимости заказывать необходимые кремы, сыворотки или солнцезащитные средства из-за рубежа. Аналогичное превосходное качество можно найти у местных предпринимателей, уверены бьюти-редакторы венгерского Glamour.

Вот как, покупая у отечественных предпринимателей, вы защищаете планету:

  • Сокращение выбросов от транспортировки: товары, импортируемые из-за рубежа, часто преодолевают тысячи километров на самолетах, кораблях и грузовиках. Эти транспортные средства выделяют значительное количество загрязняющих веществ.
  • Снижение использования упаковки: международные перевозки часто требуют дополнительной упаковки для обеспечения сохранности продукции. Приобретая товары на местном уровне, вы уменьшаете использование пластика, фольги и картона.
  • Уменьшение количества консервантов: из-за длительных сроков доставки импортная продукция часто содержит больше консервантов, чем товары местного производства, что может негативно влиять на здоровье.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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