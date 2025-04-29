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Зеркальное лицо без фильтров: что скрывает утро корейской девушки

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Корейский уход за кожей — не просто модная тема из TikTok. Это целая философия, которую местные жители впитывают с детства. Уход за кожей там воспринимается не как реакция на проблемы, а как повседневный ритуал любви к себе — такой же естественный, как чистка зубов.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Уход начинается в голове, а не с полки в ванной

"Красивая кожа — это не маскировка, а забота", — с этого начинается корейский подход.

Девочки в 12 лет уже знают, зачем нужен тонер и как работает SPF. А женщины за 40 не скрывают лицо под плотным тоном — потому что им не нужно.

В отличие от России, где уход часто начинается с тревожного "что-то не так, срочно крем!", в Корее всё наоборот:

"Я уже хороша — просто хочу, чтобы моя кожа это помнила".

Что делают в Корее, но почти не делают в России:

  • Очищают кожу дважды — сначала маслом, потом пенкой
  • Всегда используют тонер, не пропуская
  • Промакивают лицо аккуратно, одноразовым полотенцем
  • Осматривают кожу при дневном свете, чтобы видеть реальное состояние

Очищение — это не просто умывание

"Когда я впервые попробовала двойное очищение, кожа будто вздохнула с облегчением", — рассказывает Любовь Курпатенкова, основательница студии красоты в Южной Корее. — "После масла и пенки не было ни стянутости, ни жирного блеска, ни нужды срочно мазаться кремом. Только ощущение чистоты и мягкости".

Попробуй включить масло в вечерний уход хотя бы три раза в неделю — и ты удивишься, насколько ровнее и спокойнее станет кожа. А главное — это не про косметику, а про осознанное отношение к себе.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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