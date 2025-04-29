Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные приручили свет с помощью двойной метаповерхности: новая технология перевернёт науку
Шпионские снимки раскрыли новую внешность Jeep Cherokee 2026 — не все так просто
Уникальное зрелище в Гоясе: этот заповедник прячет одно из самых загадочных природных явлений
Первый симптом закупорки артерий: его легко заметить на прогулке
Деньги теряют цену: как золото обесценивает валюту
Узбекский плов, который получится у всех — даже без опыта
Лера Кудрявцева пригрозила дочери увольнением
Сокращение бюджета NIH: к каким последствиям это приведёт для науки
Ошибка, которую допускают все при нанесении масок для лица

Жирная кожа без блеска: откровенный секрет, который меняет всё

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Жирная кожа может стать настоящей головной болью: прыщи, угри и закупоренные поры — это последствия излишней активности сальных желез. Но есть хорошие новости! Существуют проверенные методы, которые помогут сохранить кожу здоровой и сияющей, не допуская раздражающего блеска.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Очищение — первый шаг к успеху

Для того чтобы контролировать жирность, важно правильно очищать кожу. Но будьте осторожны с выбором средства. Никаких агрессивных очищающих средств с алкоголем! Спирт может лишить кожу влаги, что приведет к тому, что она начнёт выделять ещё больше жира, чтобы компенсировать сухость. Отдавайте предпочтение мягким очищающим средствам на водной или мыльной основе. Лучше всего подойдут средства, содержащие салициловую кислоту, которая помогает бороться с избыточным жиром, не повреждая кожу.

Не забывайте про увлажнение

Кажется, что жирной коже не нужно увлажнение, но это не так. Наоборот, она нуждается в правильном увлажнении, чтобы поддерживать здоровый баланс. Легкие гелевые увлажняющие кремы с гиалуроновой кислотой — идеальный выбор для жирной кожи. Эти средства не перегружают кожу и обеспечивают глубокое увлажнение. Если вы хотите добиться не только матовости, но и красивого, естественного сияния, выберите продукты с антиоксидантами. Они помогут улучшить текстуру кожи и усилят её здоровое свечение.

Соблюдая эти простые, но эффективные правила, вы сможете справиться с излишней жирностью, при этом сохраняя кожу здоровой и ухоженной.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Испорчу им жизнь: Стас Михайлов сделал сенсационное заявление о будущем своих дочерей
Шоу-бизнес
Испорчу им жизнь: Стас Михайлов сделал сенсационное заявление о будущем своих дочерей Аудио 
Секрет живучих машин: какие рамные внедорожники стоит взять в 2025
Авто
Секрет живучих машин: какие рамные внедорожники стоит взять в 2025 Аудио 
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней
Наука и техника
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней Аудио 
Популярное
На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?

Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.

На одной АЗС полного бака хватает на неделю, на другой — на три дня: почему?
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Тайный зал под водой: находка в Большой Голубой Дыре, о которой молчит океан
Бархатная нежность: вот как приготовить восхитительный картофель в сливках, тающий во рту
Плохо плодоносит вишня? Всё из-за одной мелочи, которую вы упустили
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Сахара оживает: неожиданное открытие в сердце пустыни меняет представление о прошлом
Из леса в тренды: секрет густых волос наших бабушек, который снова в моде
Мошки в доме? Этот способ избавит вас от них за один вечер
Мошки в доме? Этот способ избавит вас от них за один вечер
Последние материалы
Выращивание микрозелени без земли: удобное решение для городских жителей
Призыв к Израилю: мир настаивает на выводе войск из Газы
Маньяк во главе государства: Зеленский намерен сорвать переговоры террором
Еда из бабушкиной кастрюли, которая делает кожу младенческой, а волосы — железными
Надежда на мир: БРИКС надеется на скорейшее завершение конфликта на Украине
Космический динозавр, существующий с момента создания Вселенной
Приятный человек: Америка призналась, что лучше вести диалог с Путиным
Миф о двух литрах воды: названа настоящая норма гидратации
Топ-10 кремов для тела: почувствуйте себя богиней с нежной и бархатистой кожей
Дом мечты с подвохом: один элемент дизайна может всё испортить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.