Жирная кожа без блеска: откровенный секрет, который меняет всё

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жирная кожа может стать настоящей головной болью: прыщи, угри и закупоренные поры — это последствия излишней активности сальных желез. Но есть хорошие новости! Существуют проверенные методы, которые помогут сохранить кожу здоровой и сияющей, не допуская раздражающего блеска.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

Очищение — первый шаг к успеху

Для того чтобы контролировать жирность, важно правильно очищать кожу. Но будьте осторожны с выбором средства. Никаких агрессивных очищающих средств с алкоголем! Спирт может лишить кожу влаги, что приведет к тому, что она начнёт выделять ещё больше жира, чтобы компенсировать сухость. Отдавайте предпочтение мягким очищающим средствам на водной или мыльной основе. Лучше всего подойдут средства, содержащие салициловую кислоту, которая помогает бороться с избыточным жиром, не повреждая кожу.

Не забывайте про увлажнение

Кажется, что жирной коже не нужно увлажнение, но это не так. Наоборот, она нуждается в правильном увлажнении, чтобы поддерживать здоровый баланс. Легкие гелевые увлажняющие кремы с гиалуроновой кислотой — идеальный выбор для жирной кожи. Эти средства не перегружают кожу и обеспечивают глубокое увлажнение. Если вы хотите добиться не только матовости, но и красивого, естественного сияния, выберите продукты с антиоксидантами. Они помогут улучшить текстуру кожи и усилят её здоровое свечение.

Соблюдая эти простые, но эффективные правила, вы сможете справиться с излишней жирностью, при этом сохраняя кожу здоровой и ухоженной.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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