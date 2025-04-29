Еда из бабушкиной кастрюли, которая делает кожу младенческой, а волосы — железными

С возрастом наше тело начинает терять коллаген — белок, от которого напрямую зависят здоровье кожи, суставов и костей. Организм сам его вырабатывает, но чем дальше, тем меньше. Чтобы компенсировать дефицит, всё больше людей обращаются к добавкам и продуктам, стимулирующим выработку этого важного вещества. И один из самых эффективных способов — простой домашний бульон.

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"Коллаген — это белок, который отвечает за упругость тканей. Он помогает сохранить здоровье суставов, костей и кожи", — говорит диетолог и фармацевт Гарсия.

Что именно помогает

Не только модные порошки или дорогие кремы. Один из лучших источников природного коллагена — это домашний отвар на костях. Его готовили ещё наши бабушки, не подозревая о его суперсиле.

Какие продукты помогают вырабатывать коллаген

Если вы не хотите варить бульон каждый день — включите в рацион следующие продукты:

Цитрусовые, киви, клубника, ежевика — источник витамина С, необходимого для синтеза коллагена.

Курица, брокколи, томаты — усиливают естественную выработку белка.

Кремы с алоэ вера — поддерживают уровень коллагена снаружи, увлажняя и защищая кожу.

Хотите естественным образом поддержать красоту и здоровье? Добавьте в своё меню продукты, богатые коллагеном — и не забудьте про волшебный бульон!

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.



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