Еда из бабушкиной кастрюли, которая делает кожу младенческой, а волосы — железными

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С возрастом наше тело начинает терять коллаген — белок, от которого напрямую зависят здоровье кожи, суставов и костей. Организм сам его вырабатывает, но чем дальше, тем меньше. Чтобы компенсировать дефицит, всё больше людей обращаются к добавкам и продуктам, стимулирующим выработку этого важного вещества. И один из самых эффективных способов — простой домашний бульон.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

"Коллаген — это белок, который отвечает за упругость тканей. Он помогает сохранить здоровье суставов, костей и кожи", — говорит диетолог и фармацевт Гарсия.

Что именно помогает

Не только модные порошки или дорогие кремы. Один из лучших источников природного коллагена — это домашний отвар на костях. Его готовили ещё наши бабушки, не подозревая о его суперсиле.

Какие продукты помогают вырабатывать коллаген

Если вы не хотите варить бульон каждый день — включите в рацион следующие продукты:

  • Цитрусовые, киви, клубника, ежевика — источник витамина С, необходимого для синтеза коллагена.
  • Курица, брокколи, томаты — усиливают естественную выработку белка.
  • Кремы с алоэ вера — поддерживают уровень коллагена снаружи, увлажняя и защищая кожу.

Хотите естественным образом поддержать красоту и здоровье? Добавьте в своё меню продукты, богатые коллагеном — и не забудьте про волшебный бульон!

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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