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Эта краска не требует жертв — она просто делает вас красивее без объяснений

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Хотите сменить образ, но без радикальных решений? Обратите внимание на парижский блонд — самый модный и универсальный оттенок этого лета. Это не просто цвет, а стиль жизни, где сочетаются естественность, мягкое сияние и французская легкость.

Женщина с длинными волосами
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Что такое парижский блонд

Это не экстремально светлая платина и не капризный скандинавский холод. Парижский блонд — теплый, мягкий, с медовыми и песочными нотками, словно волосы слегка поцеловало солнце. Такой оттенок делает образ живым, но не перегруженным — идеально для тех, кто хочет выглядеть свежо без ежедневной битвы с отросшими корнями.

"Парижский блонд — это не цвет, это настроение".

Как получить этот эффект

Идеальный результат достигается с помощью техники балеяж — она создает мягкий переход от темных корней к светлым кончикам без резких границ. Свет словно играет в волосах, придавая им живое сияние. Важно довериться профессионалу и использовать щадящие краски с уходовыми компонентами.

Как сохранить цвет надолго

Чтобы волосы продолжали сиять, как после салона:

  • Используйте шампуни без сульфатов;
  • Наносите питательные маски;
  • Защищайте волосы от солнца и горячих приборов;
  • Всегда используйте термозащиту перед укладкой.
  • Минимум теплового воздействия — максимум блеска и естественности.

Кому подходит

Эта палитра — как белая рубашка: идёт всем.

Тёплые медовые оттенки подчёркивают смуглую кожу;
Холодные песочные — придают аристократичный блеск светлой коже.

Этот цвет уже выбрали Марго Робби, Лили-Роуз Депп, Сиенна Миллер и Дайан Крюгер — и он каждый раз выглядит по-новому.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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