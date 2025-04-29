Укладка не та? Возможно, вы всю жизнь жили с чужим лицом

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждое лицо уникально. А значит, и универсальных стрижек не существует. Но есть одна прическа, которая уже несколько сезонов не сдает позиции — Микадо. Этот модный вариант боба может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от формы лица — и это его главное преимущество.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женщина на стрижке

Круглое лицо: делаем лицо визуально уже

Тем, у кого лицо круглое, стоит присмотреться к удлинённому варианту Микадо. Стрижка, доходящая до подбородка и ниже, зрительно вытягивает лицо. А боковой пробор и легкое осветление прядей по краям помогут красиво очертить черты. Особенно эффектно смотрится гладкая укладка с загнутыми внутрь кончиками или мягкие волны — романтично и стильно.

"С одной стороной, заправленной за ухо, вы будете выглядеть идеально."

Овальное лицо: смелее экспериментируйте с длиной

Обладательницам овальной формы повезло: им идут практически любые варианты. Но особенно выигрышно смотрится короткое Микадо с линией среза на уровне подбородка. Если дополнить стрижку густой челкой, получится образ в духе французского шика. Для объема — круглая щетка и фен. Или завейте пряди — получится легкий винтаж в духе 80-х.

Квадратное лицо: мягкость в деталях

Женщинам с выразительными скуловыми линиями лучше выбрать асимметричный Микадо средней длины. Такая стрижка смягчит резкость и добавит утончённости. Особенно, если уложить волосы естественной волной и сделать пробор по центру. Хотите больше объема? Используйте широкие бигуди.

Что делать, если Микадо надоел

Если хочется перемен — попробуйте пикси. Эта дерзкая короткая стрижка с элементами хоррора (да, именно так!) обещает стать настоящим хитом весны и лета 2025 года. Легкость, свежесть и немного провокации — почему бы не рискнуть?

Уточнения

Укладка — вид услуги, предлагаемое парикмахером.





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