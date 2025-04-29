Укладка не та? Возможно, вы всю жизнь жили с чужим лицом

Каждое лицо уникально. А значит, и универсальных стрижек не существует. Но есть одна прическа, которая уже несколько сезонов не сдает позиции — Микадо. Этот модный вариант боба может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от формы лица — и это его главное преимущество.
Тем, у кого лицо круглое, стоит присмотреться к удлинённому варианту Микадо. Стрижка, доходящая до подбородка и ниже, зрительно вытягивает лицо. А боковой пробор и легкое осветление прядей по краям помогут красиво очертить черты. Особенно эффектно смотрится гладкая укладка с загнутыми внутрь кончиками или мягкие волны — романтично и стильно.
"С одной стороной, заправленной за ухо, вы будете выглядеть идеально."
Обладательницам овальной формы повезло: им идут практически любые варианты. Но особенно выигрышно смотрится короткое Микадо с линией среза на уровне подбородка. Если дополнить стрижку густой челкой, получится образ в духе французского шика. Для объема — круглая щетка и фен. Или завейте пряди — получится легкий винтаж в духе 80-х.
Женщинам с выразительными скуловыми линиями лучше выбрать асимметричный Микадо средней длины. Такая стрижка смягчит резкость и добавит утончённости. Особенно, если уложить волосы естественной волной и сделать пробор по центру. Хотите больше объема? Используйте широкие бигуди.
Если хочется перемен — попробуйте пикси. Эта дерзкая короткая стрижка с элементами хоррора (да, именно так!) обещает стать настоящим хитом весны и лета 2025 года. Легкость, свежесть и немного провокации — почему бы не рискнуть?
Укладка — вид услуги, предлагаемое парикмахером.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.