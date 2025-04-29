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Растяжки тают, пятки гладкие: зачем девушки снова скупают аптечную Звездочку

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Ароматную "Звездочку" трудно перепутать с чем-то ещё - её бодрящий запах знаком каждому, кто рос в советские времена. Бальзам на травах спасал от простуды, комариных укусов и насморка, а сейчас он обретает новую популярность — в бьюти-рутине!

Фигура девушки
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Фигура девушки

Мало кто знает, но знаменитая мазь прекрасно работает не только в аптечке, но и в косметичке. Рассказываем, как всего одна баночка может заменить целую армию средств по уходу.

5 необычных способов использовать "Звездочку"

1. Смягчение пяток

Бальзам отлично справляется с натоптышами. Нанеси его тонким слоем на пятки перед сном, надень носки и оставь на всю ночь. Утром вымой ноги и обработай кожу пемзой. При регулярном уходе можно забыть о педикюре в салоне.

2. Борьба с грибком ногтей

На ранних стадиях грибка "Звездочка" может помочь. Просто наносить бальзам на поражённый участок перед сном — и через несколько недель ногти заметно улучшатся.

3. Сжигание брюшного жира

Неожиданный лайфхак: смесь "Звездочки" с камфорой, спиртом и содой помогает бороться с жировыми отложениями на животе. Смесь наносят на кожу, оборачивают плёнкой и оставляют на ночь. Лёжа в кровати, ты будешь терять сантиметры без усилий.

4. Уменьшение растяжек

Полностью убрать стрии невозможно, но сделать их менее заметными — вполне реально. Для этого нужно ежедневно наносить тонкий слой бальзама на проблемные зоны. Первые результаты будут заметны уже через пару недель.

5. Быстрое лечение синяков

Появился синяк? "Звездочка" ускорит его рассасывание. Просто регулярно смазывай поражённое место — и через несколько дней кожа снова станет чистой.

Уточнения

Бальзамы "Золотая звезда" (вьет. Cao Sao vàng [Као Шао Ванг], англ. Golden star balm, иногда — "Звёздочка") — лекарственные средства, мазь, жидкий бальзам, карандаш для ингаляций, пластырь косметологический охлаждающий, сироп, капли назальные, пластырь, назальный спрей вьетнамского производства с характерным запахом, используемые в лечебных и профилактических целях.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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