Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Будущее уже здесь: прошли испытания сверхзвукового пассажирского лайнера
Гнев вместо аргументов: 8 сигналов, что за уверенной маской скрывается слабость
Как щенки обманывают наш мозг: хитрый план природы
Машины для тех, кто выбирает комфорт: что стоит купить в 2025 году
Грядка, о которой будут шептаться соседи: 16 кг огурцов с квадратного метра
Стали известны результаты вскрытия Джина Хэкмена: хроника тёмных болезней
Один компактный двигатель собирается переписать законы автомобильного мира
Как вернуть простыням ослепительную белизну: проверенные способы без хлорки и риска испортить ткань
Забудь про строгую технику: этот приём ускорит рост мышц в зале

Кожа подмышками потемнела? Один домашний рецепт решит проблему быстро

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Темная кожа под мышками — проблема, знакомая многим. Весной и летом особенно неприятно прятать топы и платья из-за стеснения. Причины потемнения бывают разными: неподходящий дезодорант, синтетика в одежде, частое бритьё или недостаточная гигиена. Но хорошая новость в том, что осветлить эту зону можно в домашних условиях — быстро и без особых затрат.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

В чём секрет

Понадобятся всего два доступных ингредиента с кухни: лимон и пищевая сода. Простая процедура вернёт уверенность в открытых нарядах.

Как приготовить отбеливающую смесь:

  • Разрежь лимон на четыре части и выжми сок в небольшую миску.

  • Постепенно добавляй соду, пока не получится густая кашица.

  • Нанеси смесь на кожу под мышками.

  • Оставь на 5-10 минут.

Совет: если кожа спокойно переносит средство, можно оставить его на ночь для максимального эффекта.

О чём важно помнить

Лимон и сода — мощные активные компоненты. Они могут вызвать раздражение, особенно на чувствительной коже. Поэтому внимательно наблюдай за реакцией и корректируй время воздействия.

Многие отмечают, что заметное осветление видно уже после первой процедуры. В некоторых случаях для стабильного результата потребуется курс нанесений.

Готовь свои любимые топы и платья на тонких бретельках — теперь повода стесняться точно не будет!

Уточнения

Подмы́шка (подмышечная ямка) (лат. Axilla) — в анатомии место между верхними частями плеча и грудной клетки, находящаяся под плечевым суставом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале
Новости спорта
Не снимайте себя на камеру, не раздевайтесь и не флиртуйте: названы главные правила этикета в спортзале Аудио 
Баклажаны будут как на выставке: что положить в лунку при посадке
Садоводство, цветоводство
Баклажаны будут как на выставке: что положить в лунку при посадке Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Последние материалы
Клещи не пройдут: 5 натуральных ароматов, которые работают лучше спрея
Секрет гладкой кожи: как ухаживать после бритья, чтобы не мучиться с вросшими волосами
Эверест готовит смертельную ловушку: что происходит с телом на высоте 8000 метров
Готовка с интеллектом: как не испортить крем, даже если ты немного ленивый
Юлиан о Пугачевой: Примадонна – чья это выдумка на самом деле?
Быстрое похудение на гречке: без нервов, без срывов, без возврата веса
Тесла под давлением: чем грозит передача лицензий другим компаниям
Секрет живучих машин: какие рамные внедорожники стоит взять в 2025
Когда нет компрессора: проверенные лайфхаки для подкачки шин в экстренных условиях
Пальмовое масло под прицелом: чем его заменят в питании детей и студентов?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.