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Секрет гладкой кожи: как ухаживать после бритья, чтобы не мучиться с вросшими волосами

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Вросшие волосы — мелкая проблема, которая способна испортить настроение надолго. Боль, жжение, покраснение — всё это знакомо тем, кто хоть раз сталкивался с этим неприятным явлением. Волос загибается и начинает расти под кожу, вызывая воспаление и болезненные прыщики. Но хорошие новости есть: проблему можно взять под контроль.

Девушка
Фото: freepik by racool-studio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Что делать, чтобы волос не врос

1. Не забывай про отшелушивание

Волосы врастают чаще, если поры забиты мертвыми клетками кожи. Регулярное отшелушивание (раз в неделю) помогает предотвратить эту беду. Главное — протестировать средство на небольшом участке, чтобы избежать аллергии.

2. Скажи "нет" обычному бритью

После бритья волоски становятся острыми и легко прокалывают кожу, вызывая воспаление. Если есть возможность, замени бритьё кремом для депиляции: он удаляет волосы без риска врастания.

3. Правильная бритва — половина успеха

Одноразовые станки быстро тупятся и травмируют кожу. Лучше приобрести качественную многоразовую бритву или электробритву — разница заметна сразу.

4. Забудь про мыло

Для бритья нужен специальный крем или гель, который обеспечивает лёгкое скольжение. Мыло сушит кожу и повышает риск врастания.

5. Бритьё по росту волос

Двигаясь против роста, ты делаешь кончик волоса острее, а значит — врастание почти гарантировано. Всегда бри в направлении роста волос.

6. Уход после процедуры

Сразу после бритья обработай кожу лосьоном с салициловой кислотой. Он уберет омертвевшие клетки и поможет сохранить поры чистыми.

Что делать, если волос уже врос

Не пытайся выковырять его ногтями — можно занести инфекцию или загнать волос ещё глубже.

  • Небольшие вросшие волоски лучше оставить: чаще всего они проходят сами.

  • Если волос виден на поверхности, аккуратно достань его стерильным пинцетом.

  • В случае воспаления или сильного дискомфорта — не экспериментируй и обратись к врачу.

Уточнения

Бритьё — один из способов удаления волос или депиляции, при котором с помощью режущего инструмента (бритвы) удаляется не весь волос, а только видимая надкожная часть.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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