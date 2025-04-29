Секрет гладкой кожи: как ухаживать после бритья, чтобы не мучиться с вросшими волосами

Вросшие волосы — мелкая проблема, которая способна испортить настроение надолго. Боль, жжение, покраснение — всё это знакомо тем, кто хоть раз сталкивался с этим неприятным явлением. Волос загибается и начинает расти под кожу, вызывая воспаление и болезненные прыщики. Но хорошие новости есть: проблему можно взять под контроль.
1. Не забывай про отшелушивание
Волосы врастают чаще, если поры забиты мертвыми клетками кожи. Регулярное отшелушивание (раз в неделю) помогает предотвратить эту беду. Главное — протестировать средство на небольшом участке, чтобы избежать аллергии.
2. Скажи "нет" обычному бритью
После бритья волоски становятся острыми и легко прокалывают кожу, вызывая воспаление. Если есть возможность, замени бритьё кремом для депиляции: он удаляет волосы без риска врастания.
3. Правильная бритва — половина успеха
Одноразовые станки быстро тупятся и травмируют кожу. Лучше приобрести качественную многоразовую бритву или электробритву — разница заметна сразу.
4. Забудь про мыло
Для бритья нужен специальный крем или гель, который обеспечивает лёгкое скольжение. Мыло сушит кожу и повышает риск врастания.
5. Бритьё по росту волос
Двигаясь против роста, ты делаешь кончик волоса острее, а значит — врастание почти гарантировано. Всегда бри в направлении роста волос.
6. Уход после процедуры
Сразу после бритья обработай кожу лосьоном с салициловой кислотой. Он уберет омертвевшие клетки и поможет сохранить поры чистыми.
Не пытайся выковырять его ногтями — можно занести инфекцию или загнать волос ещё глубже.
Небольшие вросшие волоски лучше оставить: чаще всего они проходят сами.
Если волос виден на поверхности, аккуратно достань его стерильным пинцетом.
В случае воспаления или сильного дискомфорта — не экспериментируй и обратись к врачу.
Бритьё — один из способов удаления волос или депиляции, при котором с помощью режущего инструмента (бритвы) удаляется не весь волос, а только видимая надкожная часть.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.