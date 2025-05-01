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Назад к природе: 5 бьюти-трендов, которые помогут сэкономить и сохранить здоровье

4:09
Моя семья » Красота и стиль

Социальные сети могут порождать множество новых бьюти-трендов за короткий срок, вынуждая нас постоянно обновлять косметические коллекции. Однако есть и такие тенденции, которые можно внедрить в свою рутину без дополнительных затрат. Некоторые из них даже призывают к более экологичному подходу к уходу за собой. Давайте разберем самые заметные тренды в мире красоты.

Веснушки
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Веснушки

Естественные губы

Стремление к натуральности прослеживается во всех аспектах красоты. Помимо нюдовых ногтей и минималистичных причесок, в моду возвращаются более естественные губы. Речь идет не только о форме, но и о цвете. Отказ от филлеров для объема губ становится одним из способов вернуть себе естественный вид. Однако тенденции идут дальше: многие отказываются от карандашей и помад в пользу сдержанных и натуральных оттенков.

Особенно популярной стала губная помада-пленка, которая при нанесении имеет фиолетовый оттенок, но после удаления оставляет на губах мягкий красный цвет. За последние месяцы этот продукт завоевал популярность в интернете и выглядит еще лучше в реальной жизни. Преимущество таких губ в том, что они не требуют постоянного обновления и выглядят естественно.

Веснушки

Веснушки больше не считаются недостатком. Их популярность настолько велика, что многие решаются рисовать их самостоятельно или выделять уже имеющиеся. Веснушки придают лицу здоровый и молодой вид, особенно весной. Если вы хотите добавить игривости в свой повседневный макияж, попробуйте нарисовать несколько маленьких веснушек с помощью карандаша для глаз или бровей. Интернет буквально сходит с ума по этому естественному образу, а визажисты активно поддерживают тренд.

Отказ от туши для ресниц

Самым неожиданным трендом в макияже стал полный отказ от туши для ресниц. То, что раньше казалось немыслимым, теперь становится реальностью. Выходить на улицу без туши — это новая горячая тенденция, которую активно продвигают инфлюенсеры. Полный гламур без туши — идеальный выбор для теплых месяцев. Вам больше не нужно беспокоиться о том, что тушь осыпется под глазами, делая вас похожей на енота. Кроме того, отказ от туши позволяет ресницам стать крепче и здоровее.

Если вы не готовы полностью отказаться от туши, попробуйте заменить ее на гелевую или коричневую версию, советует чешское издание marianne.cz.

Доступный уход за волосами

Красивые волосы — это прекрасно, но тратить на них огромные суммы каждый месяц не всегда оправдано. Однако уход за волосами не обязательно должен стоить половину вашей зарплаты. Благодаря более доступным аптечным средствам, тема дешевых шампуней возвращается. Долгое время они имели плохую репутацию из-за содержания сульфатов, силиконов и отдушек, которые считались вредными для здоровья.

Однако ситуация меняется благодаря мнению экспертов в социальных сетях и популярности корейских средств по уходу за волосами, которые функциональны и доступны по цене. Даже влиятельный блогер Аликс Эрл призналась своим подписчикам, что ее волосы выглядят лучше всего, когда она использует старый, просроченный Pantene.

Ночной уход и минимализм

Уход за кожей и волосами стал настоящей манией. Видеоролики с утренними ритуалами красоты заполонили социальные сети, заставляя нас чувствовать, что мы должны делать еще больше для поддержания своей красоты. Однако в интернете начала распространяться философия скинимализма, которая предлагает давать коже отдых и минимальный уход.

Никаких крайностей или процедур, которые могут ухудшить качество сна и жизни. Даже наши бабушки обходились без гидрогелевых масок, и мы тоже можем.

Уточнения

Весну́шки — небольшие пигментные пятна на коже, светло- и тёмно-жёлтого цвета (рябины), преимущественно на лице, кистях рук, но иногда и на туловище. 

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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