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Читмил без последствий: как обмануть организм и остаться в форме

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Диеты редко бывают безупречными — рано или поздно возникает желание съесть что-то запрещённое. И это нормально! Специалисты по питанию уверены: строгие ограничения только увеличивают вероятность срыва. Гораздо эффективнее заранее запланировать небольшие "жульничества" — так выдержать диету будет проще и приятнее.

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

1. Разрешай себе маленькие слабости

Вместо постоянной борьбы с соблазнами включи в план питания читмилы — небольшие порции любимых "запрещёнок". Зная, что вкусная награда скоро будет, ты легче справишься с ежедневными ограничениями. А если предстоит вечер с друзьями, просто заранее сократи калорийность остальных приёмов пищи — и сможешь насладиться угощением без чувства вины.

2. Следи за временем "жульничества"

Читмил — это один приём пищи, а не весь день зажора! Если дать себе волю на целые выходные, можно свести на нет всю недельную работу над собой. Запланируй угощение на завтрак или ужин и наслаждайся им, сохраняя общий баланс калорий.

3. Заказывай еду сама

Когда сидишь за общим столом с множеством блюд, легко потерять контроль. Лучше заранее выбрать для себя одно лакомство и не отклоняться от плана — так будет проще избежать переедания.

4. Ешь, но не объедайся

Даже во время читмила стоит помнить о мере. Одна порция пиццы или десерта — это удовольствие. А вот три куска и в придачу бургер с картошкой фри могут превратить небольшую слабость в серьёзную ошибку.

5. Ешь осознанно

Отложи телефон, выключи телевизор и сосредоточься на процессе еды. Ученые выяснили: если отвлекаться во время еды, можно незаметно съесть на 25% больше! Поэтому наслаждайся каждым кусочком — тогда даже маленькое угощение подарит максимум удовольствия.

6. Выбирай "умный" читмил

Не весь фастфуд одинаково вреден. Постарайся сделать "жульничество" более разумным: выбери пиццу на цельнозерновой основе, пасту вместо жирного чизбургера или шоколад с высоким содержанием какао вместо молочного батончика. Так вред будет минимальным, а удовольствие — настоящим.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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