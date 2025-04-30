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Лазерная эпиляция под ударом: когда волосы растут гуще после процедур

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Лазерная эпиляция давно завоевала место в списке самых популярных бьюти-процедур. Её называют надёжным способом избавиться от нежелательных волос на теле — от лёгкого пушка на лице до плотных волос в зоне бикини. Но действительно ли всё так гладко, как обещают?

Бритьё ног
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Бритьё ног

Рост волос после лазера: норма или тревожный сигнал

Есть нюанс, о котором в салонах говорят неохотно: после первых процедур лазерной эпиляции волосы могут начать расти гуще и быстрее. Чтобы избежать ненужных переживаний, важно понимать, в каких случаях это нормально, а в каких стоит обратить внимание.

Почему лазер не всегда работает сразу

Лазер воздействует на волосяные луковицы через меланин — пигмент, который придаёт волоскам цвет. Поэтому светлые волосы могут просто "не поймать" лазерный луч. В этом случае лучше выбрать альтернативные методы — например, шугаринг или восковую эпиляцию.

Ещё один важный момент: одной процедуры недостаточно. Полный курс включает 3-12 сеансов, чтобы охватить все фазы роста волос. После первого сеанса удаляются в основном плотные, зрелые волосы, а тонкий пушок появляется позже — и это абсолютно нормально.

Так что если после первых процедур ты заметишь новые волосы — не паникуй. Просто продолжай курс по рекомендации специалиста.

Когда стоит насторожиться: гипертрихоз после лазера

Самое неприятное осложнение лазерной эпиляции — гипертрихоз, или избыточный рост волос. Такое случается редко, но всё же важно знать о рисках.

Причина пока не установлена точно. Самая логичная версия гласит: лазерное излучение разогревает кожу, усиливает кровообращение, и спящие волосяные луковицы получают мощный импульс к росту. В результате волосы начинают расти там, где их раньше почти не было.

Чтобы снизить риск, обязательно проси мастера охладить кожу после процедуры. Это простое действие поможет минимизировать нежелательные последствия.

Уточнения

Лазерная эпиляция — процедура удаления волос с помощью воздействия импульсов лазерного излучения, разрушающие волосяной фолликул.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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