Лазерная эпиляция под ударом: когда волосы растут гуще после процедур

Лазерная эпиляция давно завоевала место в списке самых популярных бьюти-процедур. Её называют надёжным способом избавиться от нежелательных волос на теле — от лёгкого пушка на лице до плотных волос в зоне бикини. Но действительно ли всё так гладко, как обещают?
Есть нюанс, о котором в салонах говорят неохотно: после первых процедур лазерной эпиляции волосы могут начать расти гуще и быстрее. Чтобы избежать ненужных переживаний, важно понимать, в каких случаях это нормально, а в каких стоит обратить внимание.
Лазер воздействует на волосяные луковицы через меланин — пигмент, который придаёт волоскам цвет. Поэтому светлые волосы могут просто "не поймать" лазерный луч. В этом случае лучше выбрать альтернативные методы — например, шугаринг или восковую эпиляцию.
Ещё один важный момент: одной процедуры недостаточно. Полный курс включает 3-12 сеансов, чтобы охватить все фазы роста волос. После первого сеанса удаляются в основном плотные, зрелые волосы, а тонкий пушок появляется позже — и это абсолютно нормально.
Так что если после первых процедур ты заметишь новые волосы — не паникуй. Просто продолжай курс по рекомендации специалиста.
Самое неприятное осложнение лазерной эпиляции — гипертрихоз, или избыточный рост волос. Такое случается редко, но всё же важно знать о рисках.
Причина пока не установлена точно. Самая логичная версия гласит: лазерное излучение разогревает кожу, усиливает кровообращение, и спящие волосяные луковицы получают мощный импульс к росту. В результате волосы начинают расти там, где их раньше почти не было.
Чтобы снизить риск, обязательно проси мастера охладить кожу после процедуры. Это простое действие поможет минимизировать нежелательные последствия.
Лазерная эпиляция — процедура удаления волос с помощью воздействия импульсов лазерного излучения, разрушающие волосяной фолликул.
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